獲利了結賣壓讓黃金微跌、白金下挫 油價小幅走低

周三（24日）黃金、白銀和白金均在盤中創下紀錄新高後稍事喘息，收盤時黃金微跌，白金收低，銀價則是維持小漲。油價因市場權衡地緣政治緊張和預期供應過剩的影響，收盤微跌。

紐約黃金現貨價格價周三盤中觸及每英兩4,525.77美元、突破4,500美元關卡後，交易員開始獲利了結，收盤轉為微跌0.11%，報每英兩4,479.42美元。金價今年以來漲幅仍接近70%。

白銀和白金也在破紀錄漲勢後回吐部分漲幅。銀價一度創下每英兩72.70美元新高，收盤漲幅縮小至0.62%，報每英兩71.87美元。白金也是在盤中最高上漲4%至每英兩2381.53創紀錄高價，不過之後震盪，一度下挫6.12%，收盤跌幅收斂至1.45%，報2256.73美元。白金價格今年截至24日，漲幅高達145%。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示，黃金市場正在盤整，創下新高後出現溫和的獲利了結。

油價方面，油市在耶誕前夕交投清淡，收盤微跌，交易員繼續權衡今年影響油價的兩大主導因素：不斷升級的地緣政治緊張局勢，以及普遍預期的全球供應過剩問題。

布蘭特原油期貨收跌0.14美元，或0.22%，報每桶62.24美元；美國西德州原油期貨微跌0.03美元，或0.05%，報58.35美元。

油價正朝向2020年以來最大年線跌幅前進。布蘭特和西德州原油期貨全年料將分別下跌約16%和18%，這是2020年疫情衝擊需求以來的最大年度跌幅。幾乎所有主要原油交易員都預期，隨著石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）成員及其他產油國增加供應，明年市場將供過於求。

儘管如此，對供應中斷的擔憂仍為油價構成底部支撐，尤其是來自俄羅斯和委內瑞拉的供應風險。隨著川普政府加大對委內瑞拉施壓，投資人持續關注該國供應潛在受阻的跡象。

BOK金融證券公司資深副總裁Dennis Kissler說，目前封鎖和制裁雖然並未減少全球石油供應，但可能導致延遲，從而在一定程度上對油價形成支撐。

由於耶誕假期，美國能源資訊局（EIA）將延後至29日發布每周官方庫存報告，內容會是截至19日當周的數據。