輝達砸200億美元 引進Groq推論技術與核心高層 未直接併購避監管

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳領導的輝達砸200億美元引進Groq推論技術與核心高層。路透

輝達（Nvidia）同意以現金200億美元，取得新創公司Groq的部分資產，將透過非獨家技術授權取得Groq的推論晶片技術，同時延攬該公司創辦人、前Google晶片工程師羅斯（Jonathan Ross）在內的多名核心高層加入。這是輝達歷來金額最高的一筆資產與技術交易。

此案由主導Groq最近一輪融資的創投機構Disruptive執行長Alex Davis向外透露，並指出雙方洽談時間相當短。此時距Groq於9月以約69億美元估值完成7.5億美元募資，僅約三個月。當時投資人包括黑石、Neuberger Berman，以及Samsung Electronics、思科等企業。

根據Groq公告，該公司已與輝達簽署一項非獨家技術授權協議，授權其AI推論相關技術，但未揭露具體金額。隨交易完成，Groq創辦人兼執行長羅斯、總裁馬德拉（Sunny Madra），以及其他資深領導人將加入輝達，協助擴大相關技術的應用與規模。

輝達執行長黃仁勳在致員工信中指出，輝達計畫將Groq的低延遲處理器整合至輝達AI工廠架構，以支援更廣泛的即時與推論工作負載。他並強調，輝達並未收購Groq整家公司，而是引進人才並授權其智慧財產。

交易完成後，Groq將持續以獨立公司形式營運，由原財務長Simon Edwards接任執行長，雲端服務GroqCloud亦不在此次交易範圍內。

市場分析指出，此次採取「技術授權加人才引進」而非直接併購的模式，反映大型科技公司在全球反壟斷監管審查趨嚴的環境下，調整交易結構以降低監管風險。伯恩斯坦研究公司分析師Stacy Rasgon指出，反壟斷審查是此類交易的主要風險，而非獨家授權有助於在形式上維持市場競爭，緩解監管疑慮。

Groq成立於2016年，專注開發用於AI推論任務的晶片，也就是支援聊天機器人即時回應用戶查詢的關鍵運算。該公司聲稱，其語言處理單元（LPU）的能源效率最高可達輝達及其主要競爭對手超微（AMD）所生產的繪圖處理器的10倍，一度被視為挑戰輝達在AI推論市場的重要新創。

此案凸顯輝達面臨的競爭環境正在升溫。多家主要客戶正自行研發AI處理器，或轉向替代方案，例如Google的TPU。輝達近年透過投資與合作鞏固生態系，包括承諾對OpenAI投資高達1,000億美元、投資多家雲端與晶片新創公司。

Groq創辦人羅斯曾是Google張量處理器（TPU）計畫的關鍵創建者之一，離職創立Groq。TPU被視為Google對抗輝達繪圖處理器、並推動其Gemini模型發展的重要資產。

