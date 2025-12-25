台積電ADR五連漲 較台北交易溢價25.69%
台積電ADR周三（24日）五連漲，不過漲幅縮小至0.62%，收在298.80美元，較台北交易溢價25.69%。費城半導體指數同日上漲0.28%。
周三美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲288.75點或0.60%，收在48,731.16點；標普500指數上漲22.26點或0.32%，收在6,932.05點；那斯達克指數上漲51.47點，或0.22%，收在23,613.31點。
台灣加權股價指數上漲61.51點，收在28,371.98點，台積電（2330）上漲5元或0.34%，收在1,495元。
個股,ADR代碼,ADR收盤（換算後）,漲跌幅（%）,台北上市股票收盤價,溢價率（%）
台積電 ,TSM ,"1,879.03 ",+0.62 ,"1,495.00 ",+25.69
日月光 ,ASX ,244.47 ,+0.13 ,234.50 ,+4.25
聯電 ,UMC ,50.31 ,+0.38 ,59.65 ,+1.33
中華電 ,CHT ,129.92 ,+0.15 ,130.50 ,-0.44
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
