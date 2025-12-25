美股收盤／道瓊工業指數與標普500指數創新高 耶誕行情開啟

美國股市周三收盤走高，道瓊工業指數和標普500指數雙雙創歷史新高，市場呈現普漲行情，更多跡象顯示， 就業市場並未迅速惡化，從而支撐投資人對經濟軟著陸的押注。本周因假期股市交易時間縮短。

道瓊工業指數上漲288.75點，漲幅0.60%，報48,731.16點；標普500指數上漲22.26點，漲幅0.32%，報6,932.05點；那斯達克指數上漲51.46點，漲幅0.22%，報23,613.31點。

近幾日指數不斷攀升，部分原因是人工智慧（AI）相關公司在上周因擔心估值過高和高資本支出損害利潤而大跌後反彈。各主要股指均連續第五個交易日上漲。

最新數據顯示，美國經濟依然保持韌性。根據CME的FedWatch工具，市場仍預計聯準會明年將降息約50個基點，但1月降息的可能性較低。

周三數據顯示，上周美國初次申請失業救濟金的人數意外下降。

年末階段，市場對AI熱的質疑一度令這輪強勁漲勢受阻，但押注聯準會20226年仍有進一步降息的空間，繼續提振對美企利潤前景的樂觀預期。

紐約Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「殖利率走勢平穩，成交量清淡，但問題依舊存在——AI表現強勁，市場對新推出的OpenAI和Meta模型議論紛紛，這會帶來積極情緒。聯準會短期內不太可能再次降息。誰知道到5月新任聯準會主席上任後會發生什麼呢？但1月降息的機率非常低。」

交易量清淡，美國股市將在周四因聖誕節假期休市。美股當日成交量為 76.1億股，低於過去20個交易日平均 162.1億股的成交量。

美光科技股價攀升 3.8%，收於歷史新高286.68美元，延續上周發布強勁預期後的漲勢。

銀行股也推動大盤走高，金融類股上漲0.5%，是標普11大類股中表現最佳之一。能源股則是當天唯一收跌類股。

近期美股上漲引發對「耶誕老人行情」的期待。根據《股票交易員年鑒》，此一季節性現象通常出現在全年最後五個交易日以及次年頭兩個交易日。今年的周期從周三開始，持續至1月5日。

今年來，美股波動劇烈，關稅相關消息、科技和AI公司高估值的隱憂，以及利率預期的快速變化都加劇了市場不確定性。華爾街的「恐慌指數」（VIX）維持在2024年12月以來未曾見過的水準。

儘管如此，自2022年10月開啟的牛市仍在延續，AI、降息預期以及經濟韌性支撐市場情緒，三大指數均有望實現連續第三年上漲。

展望未來，全球市場將密切關注聯準會主席鮑爾的潛在繼任者。總統川普周二表示，任何與他意見不合的人「永遠不會成為聯準會主席」。

耐吉（Nike）跳漲4.6%，此前這家運動服飾巨擘的首席獨董、蘋果執行長庫克買入了約300萬美元的股票。

英特爾下跌 0.5%，此前有報導稱輝達（Nvidia）已經停止使用英特爾18A製程製造晶片的測試。

Dynavax Technologies大漲38.2%，此前法國製藥商賽諾菲稱將以約22億美元（19億歐元）的價格收購這家美國疫苗公司。在美國上市的賽諾菲公司股價微幅上揚0.1%。