耶誕行情發酵 美股收紅標普道瓊創新高
耶誕節前夕交易時間縮短，美國股市今天提前收盤，3大指數紅盤作收，標普與道瓊指數再創新高。
道瓊工業指數上漲288.75點或0.60%，收48731.16點。
標普500指數上揚22.26點或0.32%，收在6932.05點。
那斯達克指數揚升51.47點或0.22%，收23613.31點。
費城半導體指數上揚19.82點或0.28%，收7204.37點。
