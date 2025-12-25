聽新聞
耶誕行情發酵 美股收紅標普道瓊創新高

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

耶誕節前夕交易時間縮短，美國股市今天提前收盤，3大指數紅盤作收，標普與道瓊指數再創新高。

⭐2025總回顧

道瓊工業指數上漲288.75點或0.60%，收48731.16點。

標普500指數上揚22.26點或0.32%，收在6932.05點。

那斯達克指數揚升51.47點或0.22%，收23613.31點。

費城半導體指數上揚19.82點或0.28%，收7204.37點。

