美企避險 出售「退稅權」

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電

美國最高法院尚未就川普關稅上訴案作出判決，但美國已有企業先行採取避險措施，做法是把可能向政府追討退稅的權利，出售給外部投資人。

Kids2是其中之一，該公司95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國大陸生產，財務長明特曼稱此為「成本回收行動」。

他9月和紐約銀行界人士會面時，首度聽說可以出售「退稅權」；當時有人提到，專門交易此類債權的次級市場已悄然興起。

依照這類交易安排，企業可先拿到退稅金的一小部分做為預付款。

若關稅最終被推翻，政府奉命退還稅款，企業可保留這筆預付款，其餘退稅金則歸投資人所有。若關稅被判定合法，企業同樣能保留這筆首付款，而投資人則分文未得。

這只是華爾街擅長將現金流變現的又一花樣。市場上早有類似交易，專門將分期設計的訴訟和解金或按年領取的中獎彩券，提前賣給投資人換取現金。

歌手大衛．鮑伊（David Bowie）最著名的案例，就是將其作品版稅的現金流量出售，也就是後來為人所知的「鮑伊債券」（Bowie Bonds）。

川普曾表示，若關稅被推翻將是一場「經濟災難」。目前尚不清楚最高法院何時會做出裁決，以及若川普敗訴，企業是否有權追回總額可能超過1,000億美元的退稅。

關稅 川普

