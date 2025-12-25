貴金屬狂漲 比特幣黯淡

受地緣政治風險與美國降息預期激勵，貴金屬行情24日盤中繼續「大噴發」，國際金價首度漲破每英兩4,500美元，白銀攻上每英兩72美元高峰，白金價格破天荒漲破每英兩2,300美元，鈀金衝上三年高點。貴金屬今年來持續狂漲，也讓比特幣黯淡無光。

紐約黃金現貨24日一度漲0.9%至每英兩4,525.77美元，首度突破4,500美元關卡，延續先前連三天的漲勢。美國與委內瑞拉的摩擦、聯準會有望降息，都強化黃金的吸引力，今年來累計漲71%。

白銀現貨漲勢更凌厲，24日盤中漲1.9%至每英兩72.7美元，再度刷新歷史新高，今年來累計飆漲149.1%，也將寫下1979年以來最佳全年表現。相較下，今年一度站上12.6萬美元歷史新天價的比特幣，目前約在87,200美元，今年來不漲反跌約7%，表現遠不如貴金屬，也可能中斷之前連續兩年都交出三位數漲幅的紀錄。

白金現貨一度漲4%，報每英兩2,381.53美元，今年來累計漲逾152%，是彭博1987年開始彙編相關數據以來首度突破2,300美元，也創最大的全年漲幅。強勁走勢源於倫敦市場出現供應趨緊的跡象，銀行為了規避可能的關稅風險，將白金存放在美國。同時，由於主要生產國南非出現供應中斷，白金連續第三年供不應求。