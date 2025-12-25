聽新聞
0:00 / 0:00

散戶買美股 占比達25%

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電

美股的散戶投資額可望在2025年創下新高，分析師認為，在明年有望進一步降息、繼續推漲股市的情況下，散戶逐漸成為推動行情的一大主力。

⭐2025總回顧

摩根大通分析顯示，今年散戶投入美股的資金規模超過3,000億美元，較去年同期大增53%，也比2021年散戶交易狂潮時高出14%。今年散戶交易量占美股每日成交量的20%至25%，並於4月一度攀升至約35%的歷史高點。Jefferies中小型股票策略師迪尚特表示：「散戶會持續待在市場，尤其是2026年。」

據散戶經紀商的資料與主管說法，最受散戶青睞的標的集中在AI概念股，包括輝達與Palantir。特斯拉同樣是散戶最愛之一，股價在12月17日創新高。盈透證券的索斯尼克說：「我們平台上成交最活躍的股票，通常是輝達與特斯拉。散戶緊抓市場題材，甚至在某些情況下迫使機構投資者跟進。」

量子運算、鈾礦、金屬礦產與稀土概念股，也吸引大量散戶資金，顯示散戶布局愈來愈偏向「題材」。

美股 特斯拉 概念股

延伸閱讀

舊金山Waymo遇停電停擺 勁敵馬斯克補刀

特斯拉1個月漲15%！無人車大戰開打 切老：雙雄爭霸、勝負仍難立定

馬斯克的決策也會錯？ 他當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

男子開特斯拉掛假車牌 苗警交通隊攔獲再查出他還涉毒駕

相關新聞

耶誕行情發酵 美股收紅標普道瓊創新高

耶誕節前夕交易時間縮短，美國股市今天提前收盤，3大指數紅盤作收，標普與道瓊指數再創新高

貴金屬狂漲 比特幣黯淡

受地緣政治風險與美國降息預期激勵，貴金屬行情24日盤中繼續「大噴發」，國際金價首度漲破每英兩4,500美元，白銀攻上每英...

美企避險 出售「退稅權」

美國最高法院尚未就川普關稅上訴案作出判決，但美國已有企業先行採取避險措施，做法是把可能向政府追討退稅的權利，出售給外部投...

散戶買美股 占比達25%

美股的散戶投資額可望在2025年創下新高，分析師認為，在明年有望進一步降息、繼續推漲股市的情況下，散戶逐漸成為推動行情的...

40分鐘扭轉逆局？陳立武如何改變川普態度 「讓英特爾再次偉大」

一個黎明前的周四、硅谷。英特爾（Intel）首席執行長陳立武（Lip-Bu Tan）赫然發現，自己正處於美國總統輿論攻勢的暴...

傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

據傳輝達原本在評估，能否用英特爾的18A先進製程，生產自家晶片，但測試後決定不再推動。英特爾24日美股盤前股價聞訊重挫5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。