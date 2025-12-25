散戶買美股 占比達25%

美股的散戶投資額可望在2025年創下新高，分析師認為，在明年有望進一步降息、繼續推漲股市的情況下，散戶逐漸成為推動行情的一大主力。

摩根大通分析顯示，今年散戶投入美股的資金規模超過3,000億美元，較去年同期大增53%，也比2021年散戶交易狂潮時高出14%。今年散戶交易量占美股每日成交量的20%至25%，並於4月一度攀升至約35%的歷史高點。Jefferies中小型股票策略師迪尚特表示：「散戶會持續待在市場，尤其是2026年。」

據散戶經紀商的資料與主管說法，最受散戶青睞的標的集中在AI概念股，包括輝達與Palantir。特斯拉同樣是散戶最愛之一，股價在12月17日創新高。盈透證券的索斯尼克說：「我們平台上成交最活躍的股票，通常是輝達與特斯拉。散戶緊抓市場題材，甚至在某些情況下迫使機構投資者跟進。」

量子運算、鈾礦、金屬礦產與稀土概念股，也吸引大量散戶資金，顯示散戶布局愈來愈偏向「題材」。