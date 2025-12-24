傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

據傳輝達原本在評估，能否用英特爾的18A先進製程，生產自家晶片，但測試後決定不再推動。英特爾24日美股盤前股價聞訊重挫5%。

路透引述知情人士報導，輝達暫停測試以英特爾18A製程，來代工自家產品。對此，輝達未回應路透的置評請求，英特爾發言人則說，該公司的18A製造技術「進展良好」。

輝達在9月同意對英特爾投資50億美元。依據協議，英特爾將替輝達AI基礎建設平台，研發客製化的x86架構中央處理器（CPU），並要打造x86的系統單晶片（SoC），整合進輝達RTX繪圖處理器（GPU）小晶片，以用於個人電腦。

暫停測試的報導，讓外界對英特爾先進製程的技術可行性，出現疑問。英特爾把18A視為扭轉乾坤的關鍵，想藉新製程與台積電在晶圓代工領域一較高下。