AI也能吃下肚？SK海力士與韓小七合推HBM玉米脆片 三周狂賣20萬包

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SK海力士與7-11聯名推出HBM玉米脆片，上市三周狂賣200多萬包。圖／法新社
南韓記憶體晶片大廠SK海力士與7-11聯名推出HBM蜂蜜香蕉風味玉米脆片，上市才短短三周，銷量已超越20萬包。該產品以輕鬆幽默的方式致敬高頻寬記憶體（HBM），HBM搖身一變成為「Honey（蜂蜜）」、「Banana（香蕉）」與「Mat（韓文風味）」的縮寫。

⭐2025總回顧

SK海力士與7-11在24日表示，這款HBM玉米脆片自11月26日上市後，迄今三周已賣出約20多萬包，頭10萬包在九天內銷售一空、第二批生產的10萬包也迅速售罄，促使廠商額外增產。

這款蜂蜜香蕉風味玉米脆片做成半導體晶片的形狀，咀嚼後會傳出淡淡的香蕉巧克力味道，外包裝上則印有SK海力士半導體主題的卡通角色。

SK海力士與7-11非比尋常的跨界合作，使這款零食掀起網友熱議。網友戲稱：「吃下它後，腦子會像AI一樣運作嗎？」「這會植入HBM晶片嗎？」7-11官方行動App的數據顯示，該款零食在15日至21日的搜尋次數，較上市首周跳增50%。此外，來自7-Eleven與SK海力士相關社群貼文，累計瀏覽次數已突破300萬。

值得注意的是，這款零食在SK海力士主要辦公據點周邊的銷售表現特別亮眼。距離SK海力士利川園區約500公尺、同時位於員工宿舍範圍內的7-11利川SK門市，創下全國銷售第一的成績。該門市不僅設置專屬陳列區，甚至還直接將整箱產品送進利川辦公室。

SK海力士形容，這項企畫是前所未有的品牌溝通嘗試，目的是讓半導體技術更貼近大眾。該公司指出：「對許多人而言，半導體似乎相當遙遠，但零食卻是人人都能輕鬆接觸的體驗。我們希望透過零食的『味道』來表現科技。」

