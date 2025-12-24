快訊

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

未追隨美股耶誕行情 亞股走勢分歧

中央社／ 香港24日綜合外電報導
美國經濟數據優於預期，帶動華爾街股市創新高，不過亞洲股市在耶誕節前走勢分歧，難以追隨美股的強勁表現。圖／歐新社
美國經濟數據優於預期，帶動華爾街股市創新高，不過亞洲股市在耶誕節前走勢分歧，難以追隨美股的強勁表現。圖／歐新社

美國經濟數據優於預期，帶動華爾街股市創新高，不過亞洲股市在耶誕節前走勢分歧，難以追隨美股的強勁表現。

⭐2025總回顧

法新社報導，亞股盤初表現穩健，但收盤前顯得疲弱。與此同時，受美國對委內瑞拉施加軍事和經濟壓力影響，金價首次站上每盎司4500美元。

紐約市場受到美國第3季經濟成長率達4.3%，創兩年來最快增速且明顯優於市場預期帶動，標準普爾500指數創下歷史新高。報告顯示，消費與企業支出表現強勁，有助於安撫近期勞動市場數據持續轉弱造成的疑慮，提振投資人對經濟前景的信心。

隨著美國經濟看起來優於預期，投資人降低對聯邦準備理事會（Federal Reserve）下月再度降息的預期。雖然市場近期行情主要受益於降息預期，但分析師指出，強勁經濟成長蓋過降息預期暫時落空帶來的失望情緒。

瑞士聯合私人銀行（UBP）的考德爾（KieranCalder）表示：「我們已經準備好迎接『耶誕老人行情』，市場對部分數據反應相當正面。」

耶誕節將至，亞洲主要股市呈現漲跌互見。日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到50344.10點。港股恆生指數收漲0.2%，來到25818.93點。上證指數收漲0.5%，來到3940.95點。

至於其他亞股，台北、吉隆坡、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。首爾、雪梨、新加坡、雅加達股巿收跌。

亞股

延伸閱讀

機場10分鐘辦完登機手續 香港平安夜、耶誕節丁財兩不旺

25日慶祝耶誕節！13大華人民俗禁忌不可不知 4生肖特別注意

AI跌落神壇又驚人再起

台股高息ETF逆轉翻揚勝大盤 群益00919人氣最旺漲幅居冠

相關新聞

AI也能吃下肚？SK海力士與韓小七合推HBM玉米脆片 三周狂賣20萬包

南韓記憶體晶片大廠SK海力士與7-11聯名推出HBM蜂蜜香蕉風味玉米脆片，上市才短短三周，銷量已超越20萬包。該產品以輕...

12GB RAM價格飆漲180%！蘋果長約1月將到期 iPhone恐大漲價

隨著供給短缺導致DRAM價格大漲，蘋果iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max搭載的12GB LP...

南韓檢方起訴5名三星電子前員工 涉對大陸外洩晶片技術

南韓檢方起訴5名三星電子前員工，涉嫌對中國大陸外洩10奈米DRAM(動態隨機存取記憶體)晶片技術，並起訴中國長鑫存儲研發...

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

LG新能源（LGES）宣布，美國俄亥俄州的工廠與資產，將以約4.2兆韓元（29億美元）售予本田汽車旗下事業，反映美國電動...

澳幣連三強漲！升至逾一年高點 市場押注央行將轉向升息

由於交易員近日紛紛預測澳洲央行的貨幣政策明年將迅速轉為升息。澳幣兌美元匯價今（24）日攀升至逾一年高點，延續前兩個交易日...

巴拿馬港口交易中國國企要求占多數 外資考慮退出

香港長和集團擬出售包括巴拿馬運河兩端港口等43個港口業務，中國要求國企中國遠洋在交易中獲得多數股權。據英國金融時報報導，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。