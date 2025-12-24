聽新聞
0:00 / 0:00
12GB RAM價格飆漲180%！蘋果長約1月將到期 iPhone恐大漲價
隨著供給短缺導致DRAM價格大漲，蘋果iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max搭載的12GB LPDDR5X RAM晶片價格據傳已翻漲多達180%。如果無法克服這個障礙，蘋果可能被迫提高下一代iPhone（暫稱iPhone 18）系列價格。
⭐2025總回顧
科技媒體Wccftech報導，根據爆料人士yeux1122在部落格發布的訊息，每組12GB LPDDR5X RAM晶片價格已從今年初的25至29美元漲至70美元，漲幅上看180%。由於蘋果已在DRAM價格飆漲前鞏固大量貨源，目前該公司仍處於較有利地位，但蘋果與三星和SK海力士簽署的長期合約據傳2026年1月將到期。
如果未擬定完善應變計畫，蘋果可能被迫調高iPhone 18系列價格。iPhone 18系列據傳將搭載六通道LPDDR5X記憶體，蘋果似乎一直無法找到三星以外的合適供應商，目前三星供應的記憶體據傳占六至七成。基於iPhone 18系列據傳明年2月就會進入量產階段，蘋果亟需備妥對策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言