12GB RAM價格飆漲180%！蘋果長約1月將到期 iPhone恐大漲價

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為蘋果iPhone 17 Pro。美聯社
圖為蘋果iPhone 17 Pro。美聯社

隨著供給短缺導致DRAM價格大漲，蘋果iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max搭載的12GB LPDDR5X RAM晶片價格據傳已翻漲多達180%。如果無法克服這個障礙，蘋果可能被迫提高下一代iPhone（暫稱iPhone 18）系列價格。

⭐2025總回顧

科技媒體Wccftech報導，根據爆料人士yeux1122在部落格發布的訊息，每組12GB LPDDR5X RAM晶片價格已從今年初的25至29美元漲至70美元，漲幅上看180%。由於蘋果已在DRAM價格飆漲前鞏固大量貨源，目前該公司仍處於較有利地位，但蘋果與三星和SK海力士簽署的長期合約據傳2026年1月將到期。

如果未擬定完善應變計畫，蘋果可能被迫調高iPhone 18系列價格。iPhone 18系列據傳將搭載六通道LPDDR5X記憶體，蘋果似乎一直無法找到三星以外的合適供應商，目前三星供應的記憶體據傳占六至七成。基於iPhone 18系列據傳明年2月就會進入量產階段，蘋果亟需備妥對策。

DRAM iPhone 蘋果

12GB RAM價格飆漲180%！蘋果長約1月將到期 iPhone恐大漲價

隨著供給短缺導致DRAM價格大漲，蘋果iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max搭載的12GB LP...

23年來首次超越南韓！台灣人均GDP排亞洲第4 也領先日本

美國「新聞週刊」報導，根據國際貨幣基金（IMF）數據，由於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均國內生產毛額（G...

澳幣連三強漲！升至逾一年高點 市場押注央行將轉向升息

由於交易員近日紛紛預測澳洲央行的貨幣政策明年將迅速轉為升息。澳幣兌美元匯價今（24）日攀升至逾一年高點，延續前兩個交易日...

巴拿馬港口交易中國國企要求占多數 外資考慮退出

香港長和集團擬出售包括巴拿馬運河兩端港口等43個港口業務，中國要求國企中國遠洋在交易中獲得多數股權。據英國金融時報報導，...

近20年來首度調價…百樂摩擦筆漲價10% 通膨壓力下試探消費者耐受度

日本最大的書寫工具製造商百樂（Pilot）兩個月前將暢銷款摩擦筆（Frixion）的售價調漲10%，這是摩擦筆2006年...

金價漲什麼勁？避險、貶值交易或單純年終現象

黃金價格近日漲勢凶猛，已逼近每英兩4500美元，改寫新高紀錄。但究竟是何因素引爆新一波漲勢，眾說紛紜。有人認為是地緣政治...

