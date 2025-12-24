澳幣連三強漲！升至逾一年高點 市場押注央行將轉向升息

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳幣兌美元匯率，本周以來強勁升值。路透
由於交易員近日紛紛預測澳洲央行的貨幣政策明年將迅速轉為升息。澳幣兌美元匯價今（24）日攀升至逾一年高點，延續前兩個交易日的升勢。

澳元兌美元一度升值0.22%，升至1澳幣兌0.6717美元，創2024年10月以來最高水準。本周前兩個交易日，澳幣分別都以高達0.68%的漲幅收盤，讓本季度升值幅度擴大至1.5%，躋身表現最佳的主要已開發市場貨幣之列。

澳幣自11月中旬以來持續走強。隨著消費者支出回升以及強勁的薪資數據加劇通膨壓力，交易員正押注澳洲央行的貨幣政策將迅速轉向。澳洲央行本月稍早在利率會議後，發出寬鬆周期已結束的訊號，市場現在預期央行最快可能明年6月就會升息。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）克里夫頓在內的策略師團隊，在最新的報告中預測，澳幣兌美元匯價年底可能至0.68，因為澳幣通常都會在年末的最後兩周走強。他們表示，全球經濟環境改善，以及對澳洲央行將在明年升息的預期，可望在未來一個月支撐澳幣。

澳洲 貨幣

