近20年來首度調價…百樂摩擦筆漲價10% 通膨壓力下試探消費者耐受度

日本最大的書寫工具製造商百樂（Pilot）兩個月前將暢銷款摩擦筆（Frixion）的售價調漲10%，這是摩擦筆2006年上市以來首度漲價。百樂正密切關注是否遭遇消費者反彈，以及對手是否凍漲搶市。

金融時報報導，日本在1980年代資產泡沫破裂後，物價長期停滯，如今通膨重新回溫。核心通膨率預料明年仍將維持在2%以上，央行本月已將主要政策利率設定在約0.75%，為1995年以來最高水準。在股東壓力下，日本企業開始嘗試將成本轉嫁給消費者，百樂成為最新一例。

多年來，百樂旗下唯一調漲價格的產品僅有高級鋼筆，零售價最高可達數百萬日圓，主要是因應金價上漲。直到去年，該公司才開始調整更多產品的售價。不過，占百樂在日本市場筆類銷售逾40%的摩擦筆，在去年10月時，售價都還維持在與20年前上市時相同的230日圓（約台幣46元）。

藤崎坦言，此次調價是在試探中產階級對日用品漲價的接受程度，也觀察競爭對手是否會以凍漲為手段搶占市場。

百樂身為產業龍頭而率先調價，其他廠商可能跟進。藤崎指出，雞蛋和納豆等食品早已漲價，現在輪到日常文具用品。