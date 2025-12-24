快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

近20年來首度調價…百樂摩擦筆漲價10% 通膨壓力下試探消費者耐受度

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
因通膨回溫，Pilot在股東壓力下，調漲暢銷款摩擦筆的售價10%，正觀察市場反應。圖／擷自百樂官網
因通膨回溫，Pilot在股東壓力下，調漲暢銷款摩擦筆的售價10%，正觀察市場反應。圖／擷自百樂官網

日本最大的書寫工具製造商百樂（Pilot）兩個月前將暢銷款摩擦筆（Frixion）的售價調漲10%，這是摩擦筆2006年上市以來首度漲價。百樂正密切關注是否遭遇消費者反彈，以及對手是否凍漲搶市。

⭐2025總回顧

金融時報報導，日本在1980年代資產泡沫破裂後，物價長期停滯，如今通膨重新回溫。核心通膨率預料明年仍將維持在2%以上，央行本月已將主要政策利率設定在約0.75%，為1995年以來最高水準。在股東壓力下，日本企業開始嘗試將成本轉嫁給消費者，百樂成為最新一例。

多年來，百樂旗下唯一調漲價格的產品僅有高級鋼筆，零售價最高可達數百萬日圓，主要是因應金價上漲。直到去年，該公司才開始調整更多產品的售價。不過，占百樂在日本市場筆類銷售逾40%的摩擦筆，在去年10月時，售價都還維持在與20年前上市時相同的230日圓（約台幣46元）。

藤崎坦言，此次調價是在試探中產階級對日用品漲價的接受程度，也觀察競爭對手是否會以凍漲為手段搶占市場。

百樂身為產業龍頭而率先調價，其他廠商可能跟進。藤崎指出，雞蛋和納豆等食品早已漲價，現在輪到日常文具用品。

售價 日本 漲價

延伸閱讀

對中關係緊張之際來訪 日本議員：不願「台灣有事」致力區域穩定

超尷尬！日本寫真女星辦握手會「排隊人數為0」取消　慘況照片曝光

哈日族注意！聯邦吉鶴卡回饋再升級 日本旅遊最高享11%回饋

日本藥妝店掃貨被算錯帳如何避免？日旅達人這樣建議

相關新聞

23年來首次超越南韓！台灣人均GDP排亞洲第4 也領先日本

美國「新聞週刊」報導，根據國際貨幣基金（IMF）數據，由於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均國內生產毛額（G...

近20年來首度調價…百樂摩擦筆漲價10% 通膨壓力下試探消費者耐受度

日本最大的書寫工具製造商百樂（Pilot）兩個月前將暢銷款摩擦筆（Frixion）的售價調漲10%，這是摩擦筆2006年...

金價漲什麼勁？避險、貶值交易或單純年終現象

黃金價格近日漲勢凶猛，已逼近每英兩4500美元，改寫新高紀錄。但究竟是何因素引爆新一波漲勢，眾說紛紜。有人認為是地緣政治...

透過SPV將1,200億美元支出移到表外 科技巨人籌資隱藏AI財務風險

英國金融時報報導，Meta、馬斯克的 xAI、甲骨文（Oracle）以及資料中心營運商 CoreWeave在內的科技業者...

散戶大軍左右美股…占比躍升至25% 逢低就搶進最青睞標的曝光

湧入美股的散戶投資人資金將在2025年創下新高，分析師認為，在明年有望降息、繼續推漲股市的情況下，散戶逐漸成為推動行情的...

三星李在鎔再度稱霸南韓百大股東富豪 BTS三名成員也進榜

三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜，受惠於韓股今年來大漲，帶動持股價值暴增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。