巴拿馬港口交易中國國企要求占多數 外資考慮退出

中央社／ 台北24日電

香港長和集團擬出售包括巴拿馬運河兩端港口等43個港口業務，中國要求國企中國遠洋在交易中獲得多數股權。據英國金融時報報導，若中國遠洋堅持擁有控制權，美資貝萊德及義大利企業地中海航運公司考慮放棄收購港口業務的交易。

香港長和集團今年3月宣布擬將43個海外港口業務，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。

華爾街日報此前報導，中國政府最初要求國企中國遠洋海運集團作為平等合作夥伴，加入貝萊德與地中海航運的財團。其後中方要求中國遠洋要獲得多數股權，否則會阻止交易。

金融時報23日報導，根據最初的談判，中國遠洋持有長和旗下41個港口20%至30%的股份，但不包括美國總統川普指受中國影響的巴拿馬運河兩端的港口。

知情人士表示，其後中國遠洋要求在財團中占有多數股權，目前尚不清楚中國遠洋的要求是談判立場還是北京的要求。

根據今天3月的初步交易條款，貝萊德獲得巴拿馬運河兩端港口的控股權，而地中海航運公司將成為其餘41個港口的控股股東。

知情人士表示，談判仍在進行中，交易是否成功也取決於美中關係。

報導表示，貝萊德對此不予置評。長和、中國遠洋、地中海航運公司以及中國外交部未回應置評請求。

巴拿馬運河 地中海 義大利

