23年來首次超越南韓！台灣人均GDP排亞洲第4 也領先日本

中央社／ 台北24日綜合外電報導
根據國際貨幣基金（IMF）數據，由於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均國內生產毛額（GDP）上超越南韓、日本。圖為逛街民眾挑選商品。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
美國「新聞週刊」報導，根據國際貨幣基金（IMF）數據，由於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均國內生產毛額（GDP）上超越經濟強國南韓，也領先日本

「新聞週刊」（Newsweek）報導，人均GDP即GDP除以總人口，通常被經濟學家用作衡量各國平均財富水準的「同類比較」指標。數值較高可能意味著更容易獲得商品和服務，以及更高的生活品質。不過這種指標也有其侷限，不應視為絕對標準。

台灣人均GDP超越南韓，在亞洲地區排名第4，僅次於新加坡、澳門和香港。這是台灣23年來首次超越南韓，根據獨立新聞網站「亞洲哨兵」（AsiaSentinel），台灣的人均GDP也高於日本，去年首次在這項指標上超過這個亞洲第2大經濟體。

報導說，IMF預估「矽島」台灣2025年人均GDP達3萬7827美元，受惠於持續的經濟成長。國家發展委員會主任委員葉俊顯將增幅歸功於全球最大晶圓代工廠台積電的亮眼表現，以及人工智慧（AI）等對晶片需求旺盛的產業帶動發展。

汶萊位居第7名，主要是因為石油和天然氣收入，以及人口規模僅46.6萬。第8到第10名依序是馬來西亞、中國、泰國。

