今年企業併購交易火熱 明年預估續旺 資安、軟體業活動熱絡

在美國總統川普重返白宮後，企業併購交易火熱，最新一樁為人工智慧（AI）軟體業者以約77.5億美元收購資安新創公司Armis，成為企業軟體製造商歷來最大規模的併購案，使全年併購交易額可望比去年增加30%，而且2026年企業併購交易預料將維持火爆。

LSEG數據顯示，今年來的企業併購交易額已增加到4.39兆美元，全年有望達到4.55兆美元，比去年底高出30%。

最新一起交易為ServiceNow在23日同意以77.5億美元的現金，買下Armis，看中AI可能使駭客攻擊更為猖獗的保護商機。Armis的投資人包括Google母公司Alphabet，提供裝置掃描與威脅偵測等功能，在精密網攻日增之際，成為關鍵優勢。

Armis最近籌得4.35億美元，估值為61億美元，先前已計劃在2026年底或2027年初首次公開發行股票（IPO）。

這樁交易預料將在2026年下半年完成，可望讓ServiceNow資安與風險事業的市場擴大兩倍。但ServiceNow股價23日反而跌1.5%，因為市場擔心該公司最近花太多錢於併購活動。

科技與工業領域今年來已引領企業併購交易，例如資安軟體供應商Palo Alto網路公司同意以250億美元收購CyberArk。

展望2026年，還有更多併購交易機會，KPMG訪調的企業與私募股權投資人中，有三分之二預期明年併購活動將比今年更熱絡，原因包括聯準會（Fed）可能繼續降息、經濟能持續成長，都能帶來更多流動性與企業銷售及獲利。

私募股權基金正手握大量現金，伺機併購，標普全球公司的資料顯示，私募股權基金目前能立刻投入運作的現金，約為2.2兆美元，其中一個潛在部署領域便是科技業。

Wedbush證券公司艾夫斯預期，資安業併購活動將增加，整體軟體業也可能會有一些交易。此外，醫療保健產業的併購交易也可能居高不下。