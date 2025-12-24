快訊

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

三星李在鎔再度稱霸南韓百大股東富豪 BTS三名成員也進榜

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜。美聯社
三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜。美聯社

三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜，受惠於韓股今年來大漲，帶動持股價值暴增。

⭐2025總回顧

南韓CEO Score資料顯示，南韓上市企業前百大個人股東截至19日的持股價值，共比去年底增加64.6%到177.213兆韓元（1,196億美元）。

李在鎔的持股價值同期提高近一倍至23.359兆韓元，在三星電子的持股價值倍增至10.366兆韓元，在三星物產 （Samsung C&T）的持股價值暴增116.9%，在三星生命保險的持股價值也增長63.5%。由於他明年1月將從母親洪羅喜獲得三星物產的1.06%持股，他的持股價值預料將進一步擴增。

Meritz金融集團會長趙正鎬以10.713兆韓元的持股價值，排名第二，之後是三星集團創辦人家族的成員，洪羅喜以9.82兆韓元名列第三，她的女兒、新羅酒店社長李富真以8.839兆韓元排第四，三星物產時尚部門社長李敘顯微8.117兆美元，為第五。

位居前十名的第一代創業家個人股東富豪，包括生技業者Alteogen執行長朴順載以4.572兆韓元的持股價值，位居第八，南韓娛樂巨擘Hybe創辦人兼會長房時赫以4.1兆韓元排名第十。

防彈少年團（BTS）的三名成員Jimin、V及柾國（Jungkook），也都名列百大個人股東富豪。

南韓 李在鎔 BTS 三星電子

延伸閱讀

戀愛線索-1？Winter爆戀柾國後被抓包「情侶紋身全面消失」1舉動太刻意遭韓網狂酸

日本人寧去南韓也不來台灣？ 一票人點出3缺點：台灣人自己都嫌了

Winter爆與BTS田柾國交往慘遭網暴！SM不忍了強硬提告「沒否認緋聞」

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶　網對比「爆料時間線」找受害者

相關新聞

三星李在鎔再度稱霸南韓百大股東富豪 BTS三名成員也進榜

三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜，受惠於韓股今年來大漲，帶動持股價值暴增。

英國石油傳擬以60億美元出售嘉實多主要股權 藉處分資產改善財務

英國石油（BP）據傳即將達成協議，將旗下嘉實多（Castrol）事業主要股權賣給給投資公司 Stonepeak Part...

銅因供應吃緊變「工業版黃金」 年漲幅近40% 有望創2009來最佳表現

銅價延續12月以來的強勁走勢，周二突破每噸12,000美元，創下歷史新高；倫敦金屬交易所（LME）的銅價有望實現38%的...

輝達AMD爭取進入中國大陸市場 營收有望提振「這麼多」

中國大陸快速成長的人工智慧（AI）產業可能正準備大舉採購美國晶片，有望為輝達（Nvidia）和超微（AMD）帶來龐大商機...

油輪遭扣庫存大量增加 委內瑞拉痛批美國勒索

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）今天表示，在美國宣布封鎖往返委內瑞拉的受制裁油輪後，華盛頓正在...

日本擬2028年啟動JESTA入境新制 免簽旅客手續費至少2000日圓

日本5月時宣布，計畫2028年4月起，針對短期居留免簽證的外國旅客，實施入境前線上入國審查制度「JESTA」。共同社23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。