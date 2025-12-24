英國石油傳擬以60億美元出售嘉實多主要股權 藉處分資產改善財務

英國石油（BP）據傳即將達成協議，將旗下嘉實多（Castrol）事業主要股權賣給給投資公司 Stonepeak Partners。

華爾街日報引述知情人士報導，英國石油以60億美元出售這個潤滑油事業。這家在倫敦上市的能源巨人計畫在 2027 年底前處分 200 億美元資產，以改善財務；原執行長奧辛克洛斯（Murray Auchincloss）上個月接受彭博電視採訪時曾提到這項規畫。

新任歐尼爾（Meg O'Neill）準備明年4 月接掌英國石油，她先前掌理澳洲伍德賽德能源集團（Woodside Energy Group Ltd.）。金融時報本月初曾報導 Stonepeak 洽談收購嘉實多的消息。

嘉實多總部位於英國，旗下燃料產品和潤滑油銷往全球 150 多個國家。業務涵蓋消費者和企業客戶，服務對象橫跨航太到採礦等各類產業。在美國，這個品牌更廣泛應用於汽車換油保養。

Stonepeak 管理的資產規模約800億美元，投資重心通常放在不動產和基礎建設，收購 Castrol 是該公司在能源領域再添一筆投資。