快訊

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

英國石油傳擬以60億美元出售嘉實多主要股權 藉處分資產改善財務

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
嘉實多旗下燃料產品和潤滑油行銷遍及全球150多個國家。路透
嘉實多旗下燃料產品和潤滑油行銷遍及全球150多個國家。路透

英國石油（BP）據傳即將達成協議，將旗下嘉實多（Castrol）事業主要股權賣給給投資公司 Stonepeak Partners。

⭐2025總回顧

華爾街日報引述知情人士報導，英國石油以60億美元出售這個潤滑油事業。這家在倫敦上市的能源巨人計畫在 2027 年底前處分 200 億美元資產，以改善財務；原執行長奧辛克洛斯（Murray Auchincloss）上個月接受彭博電視採訪時曾提到這項規畫。

新任歐尼爾（Meg O'Neill）準備明年4 月接掌英國石油，她先前掌理澳洲伍德賽德能源集團（Woodside Energy Group Ltd.）。金融時報本月初曾報導 Stonepeak 洽談收購嘉實多的消息。

嘉實多總部位於英國，旗下燃料產品和潤滑油銷往全球 150 多個國家。業務涵蓋消費者和企業客戶，服務對象橫跨航太到採礦等各類產業。在美國，這個品牌更廣泛應用於汽車換油保養。

Stonepeak 管理的資產規模約800億美元，投資重心通常放在不動產和基礎建設，收購 Castrol 是該公司在能源領域再添一筆投資。

英國 能源 資產 石油

延伸閱讀

NBA／湖人前中鋒坎貝爾死因為溺斃 佛州警方研判是意外

NBA／曾與布萊恩和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

NBA／詹姆斯回歸恐壓縮里夫斯空間 歐尼爾：要被迫「站角落拆彈」

NBA／嚇死！歐尼爾自曝：看到「7億美元」合約才知誰是大谷

相關新聞

散戶大軍左右美股…占比躍升至25% 逢低就搶進最青睞標的曝光

湧入美股的散戶投資人資金將在2025年創下新高，分析師認為，在明年有望降息、繼續推漲股市的情況下，散戶逐漸成為推動行情的...

三星李在鎔再度稱霸南韓百大股東富豪 BTS三名成員也進榜

三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜，受惠於韓股今年來大漲，帶動持股價值暴增。

英國石油傳擬以60億美元出售嘉實多主要股權 藉處分資產改善財務

英國石油（BP）據傳即將達成協議，將旗下嘉實多（Castrol）事業主要股權賣給給投資公司 Stonepeak Part...

銅因供應吃緊變「工業版黃金」 年漲幅近40% 有望創2009來最佳表現

銅價延續12月以來的強勁走勢，周二突破每噸12,000美元，創下歷史新高；倫敦金屬交易所（LME）的銅價有望實現38%的...

輝達AMD爭取進入中國大陸市場 營收有望提振「這麼多」

中國大陸快速成長的人工智慧（AI）產業可能正準備大舉採購美國晶片，有望為輝達（Nvidia）和超微（AMD）帶來龐大商機...

油輪遭扣庫存大量增加 委內瑞拉痛批美國勒索

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）今天表示，在美國宣布封鎖往返委內瑞拉的受制裁油輪後，華盛頓正在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。