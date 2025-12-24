輝達AMD爭取進入中國大陸市場 營收有望提振「這麼多」

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸快速成長的人工智慧（AI）產業可能正準備大舉採購美國晶片，有望為輝達（Nvidia）和超微（AMD）帶來龐大商機。路透
中國大陸快速成長的人工智慧（AI）產業可能正準備大舉採購美國晶片，有望為輝達（Nvidia）和超微AMD）帶來龐大商機，也成為這兩家AI晶片公司的兵家必爭之地。

Raymond James以李波德（Simon Leopold）為首的分析師團隊指出，若美國晶片業者能搭上中國大陸晶片熱潮，並且安度不斷改變的貿易緊張情勢，可能是龐大的成長機會。

該團隊估算，在樂觀情境下，中國大陸市場可望讓輝達營收增加70億-125億美元，提高明年的每股盈餘（EPS）多達0.3美元，超微營收則看增5億-8億美元，明年EPS可能增加多達0.2美元。

不過，Raymond James也表示，仍有一些不確定性，包括監管風險，「中國政府是會允許、還是會勸退國內雲端營運商採購先進繪圖處理器（GPU），以及美國政府的出口許可證費用占了多少，都還是問號」。

路透已報導，輝達計劃在明年2月中之前，出貨多達8萬組H200晶片。輝達則表示，銷售獲許可的H200晶片給獲授權的中國大陸客戶，不影響該公司供應給美國客戶的能力。

輝達不只要安度複雜的監管環境，還可能面臨來自超微的競爭。媒體報導，超微的降規版AI晶片MI308正接近商業推出，阿里巴巴計劃購買多達5萬組。

Raymond James依然看多輝達，確認給予輝達股票的「強力買進」投資評級，「我們持續認為AI基礎設施是未來十年的數兆美元商機，輝達的成長將繼續領先產業」。

