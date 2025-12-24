美加強攔截 滿載油輪「凱利號」返回委內瑞拉

快訊

中央社／ 休士頓23日綜合外電報導

由於美國攔截了更多油輪，監測機構TankerTrackers.com今天表示，上週載運原油離開委內瑞拉巴拿馬籍超大型原油船「凱利號」（Kelly），現已返回委內瑞拉海域。

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）20日攔截載有約190萬桶委內瑞拉梅雷重油（Merey heavy crude）的巴拿馬籍油輪「世紀號」（Centuries），並追緝另一艘正前往該石油輸出國家組織（OPEC）成員國的空載船隻。

消息人士指出，「世紀號」與「凱利號」上週在委內瑞拉海軍艦艇的護航下，幾乎同時啟程。

TankerTrackers.com指出，目前「凱利號」滿載原油返回委內瑞拉水域，停留在委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）位於阿姆瓦依（Amuay）的港口附近。

美國本月稍早扣押超級油輪「船長號」（Skipper），並於上週末鎖定另兩艘船隻後，目前有超過12艘滿載油輪停留在委內瑞拉，等待船東發出新的指示。

美國總統川普上週宣布，將對所有在制裁名單下、進出委內瑞拉的船隻實施「封鎖」，以加大對委內瑞拉總統馬杜洛的施壓。

蓋亞那海事當局本月表示，這些船隻中至少有一艘懸掛假冒的蓋亞那國旗。巴拿馬外交部長本週則表示，部分遭美國鎖定的油輪並未遵守該國的海事規定。

