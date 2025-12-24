油輪遭扣庫存大量增加 委內瑞拉痛批美國勒索

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）今天表示，在美國宣布封鎖往返委內瑞拉的受制裁油輪後，華盛頓正在對它的國家進行其歷史上「最大的勒索」。

綜合法新社與路透社報導，蒙卡達在聯合國安理會表示，「我們正面臨著一個外於國際法的權力，他們要求委內瑞拉人放棄自己的國家，並將它拱手讓給美國。」

根據公司文件與航運數據顯示，由於美國扣押與委內瑞拉有關的船隻，委國石油庫存不斷增加，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）已開始將庫存原油與燃料裝上油輪。

美國海岸防衛隊在加勒比海攔截「船長號」（Skipper）與「世紀號」（Centuries）2艘滿載委內瑞拉原油的油輪之後，本週又在追捕另一艘正駛向海岸的空船。

文件顯示，由於委內瑞拉國家石油公司每天生產約110萬桶原油，累積的油品正迅速填滿其陸上油槽，尤其是在何塞港（Jose terminal），它接收來自委國主要產區奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）的超重原油。

航運和公司數據顯示，委內瑞拉國家石油公司已於上週末開始將部分庫存移轉至油輪，這是它近年來為避免減產而採取的策略。

文件顯示，由於委內瑞拉國家石油公司的主要合資夥伴雪佛龍（Chevron）並未暫停雙方共同生產的原油級品項出口，在儲存能力非常有限的委內瑞拉西部，大部分庫存接近正常水準。

隨著委國石油出口在11月份趨於穩定並有成長，委內瑞拉國家石油公司位於何塞的陸上庫存，包括原油與稀釋品，已從今年稍早最高的1700萬桶降至上個月的約900萬桶。但文件顯示，到12月中旬，庫存量再次超過1000萬桶。

委內瑞拉國家石油公司上週一直催促客戶持續接收在何塞港準備運往中國的石油，但公司消息人士透露，由於美國週末又對2艘油輪採取行動，說服客戶變得越來越困難。

消息人士補充說，由於公司正與部分客戶就折扣與合約變更進行談判，另一些客戶又開始要求將貨物退回碼頭，因此建造浮式儲油設施已勢在必行。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天晚上表示，在與華盛頓的爭端中，仍將持續交付由雪佛龍公司出口的石油。美國施壓要求馬杜洛下台的力道越來越強。

馬杜洛在電視上說，「無論刮風下雨、雷電交加，也無論發生任何衝突，我們都將履行與雪佛龍的合約。我們是認真負責、正直的人。」

雪佛龍曾多次表示，公司在委內瑞拉的營運「持續進行，未受任何干擾，並完全遵守適用於其業務的法規」。