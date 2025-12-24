日本擬2028年啟動JESTA入境新制 免簽旅客手續費至少2000日圓
日本5月時宣布，計畫2028年4月起，針對短期居留免簽證的外國旅客，實施入境前線上入國審查制度「JESTA」。共同社23日引述知情人士獨家報導，日本政府正考慮向訪日外國旅客收取約2000至3000日圓（台幣約412至617元），作為JESTA制度的使用費。
JESTA是一項電子旅行授權制度，在旅客赴日前透過線上方式蒐集訪日外國人的停留目的等資訊，並據此判斷是否准許入境。旨在防範恐怖主義行為，並遏止外國旅客非法就業，適用對象為來自免辦短期停留簽證國家與地區的人士。
日本政府目標在2028會計年度會計年度正式啟動JESTA，隨著今年入境旅客人數預計將突破4000萬人次，預期將能帶來一定規模的手續費收入。
報導指出，美國與加拿大已採行的類似制度，收費約為1000至6000日圓（台幣約206至1235元）不等。消息人士指出，日本政府正考慮在明年的例行國會會期中，提出納入建立JESTA制度的《出入國管理及難民認定法》修正法案，並研議將相關收入用於在災害發生時為外國旅客提供緊急支援。
