白金價格創新高！首次漲破2,300美元 今年已飆逾150%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
白金24日首次漲破每英兩2,300美元，改寫歷史新高。路透
金價格今（24）日飆升至歷史新高，首次突破每英兩2,300美元，此時全球供應吃緊，且融資成本提高。

在亞洲早盤時間，白金價格最高大漲4%，觸及每英兩2,381.53美元史上最高價。姊妹金屬鈀金也一度上漲3.5%，報1,922.53美元。

白金已連續第十個交易日上漲，創下自2017年以來最長連漲紀錄；今年以來漲幅超過150%，是彭博資訊自1987年開始統計數據以來最大的年度漲幅。

白金近期的強勁走勢，源於倫敦市場出現供應趨緊的跡象，銀行為了規避可能的關稅風險，將白金存放在美國

白金廣泛應用於汽車業與珠寶產業，今年也受益於投資人湧入貴金屬市場帶起的風潮。黃金與白銀同樣因為這股投資熱，上漲至歷史高點。

彭博指出，目前有超過60萬英兩的白金存放在美國倉庫，數量遠高於正常水準，交易商正等待華府的232條款調查結果，232調查可能導致對白金徵收關稅或實施貿易限制。

同時，由於主要生產國南非出現供應中斷，白金今年連續第三年出現供不應求。另外，高借貸成本同樣困擾著使用白金生產化學品、玻璃及實驗室設備等產品的製造商，因為工業用戶往往選擇占用資本較低的方式，對白金是以租賃方式取得，而非直接購買。

今年白金出貨到中國大陸的表現強勁，白金合約開始在廣州期貨交易所交易，市場對需求的樂觀情緒進一步受到提振。廣州市場目前的價格已大幅高於其他國際基準價格。

金價 廣州 美國

