這個南美洲國家說 特斯拉、亞馬遜等科技大咖要來投資

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
玻利維亞新任總統巴斯（Rodrigo Paz）23日舉行記者會。 路透
玻利維亞新任總統巴斯（Rodrigo Paz）周二（23日）在記者會上表示，美國科技巨人特斯拉亞馬遜甲骨文等企業組成的代表團，下個月將訪問玻利維，很快就會宣布到該國投資。美商的科技投資計畫包括在兩個城市設立資料中心。

巴斯說，埃爾阿爾托（El Alto）和科恰班巴（Cochabamba）這兩座城市，將迎接美國科技投資，建造資料中心。

彭博新聞採訪特斯拉和亞馬遜，這兩家公司未立即回應置評請求；巴斯也沒有提供投資的進一步細節。甲骨文則是拒絕置評。

巴斯還提到，玻利維亞已授權包括OneWeb、SpaceX 旗下星鏈（Starlink）以及亞馬遜的Leo在內等企業，可在玻國營運，目的是希望透過低軌衛星改善當地的網路連線。

所有外國公司若想要在玻利維亞營運，都需要取得授權。巴斯的最新宣布，並未說明特斯拉、亞馬遜和甲骨文是否已獲得授權。玻國在左翼前總統阿爾斯（Luis Arce）執政期間，曾拒絕核發星鏈的營運許可。

彭博指出，如果這些投資真的實現，代表玻利維亞的重大轉變。過去近20年來，該國一直由社會主義政府統治，這些政府排斥美國公司，轉而追求與中國大陸和俄羅斯建立關係。溫和派的巴斯於11月就職，並對美國展現友好態度。

美國國務卿魯比歐上周表示，「美國政府官員正在玻利維亞，尋求促進可以增進兩國繁榮的投資」。

巴斯也說， IBM、Google、亞馬遜雲端事業AWS、甲骨文以及專案管理學會（PMI）在內等機構，明年將為玻利維亞青年提供1萬個技術相關領域的獎學金，頂尖學生還有機會參訪SpaceX在德州和佛羅里達州的設施。

