快訊

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

美財長貝森特倡議調整Fed通膨目標 研議改採目標區間

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貝森特主張，美國可以考慮重新檢視錨定通膨目標的做法。路透
貝森特主張，美國可以考慮重新檢視錨定通膨目標的做法。路透

美國財政部長貝森特主張，美國通膨率穩定降至聯準會（Fed）目標2%之後，可以考慮重新檢視錨定通膨目標的做法。

⭐2025總回顧

貝森特在 12 月 22 日播出的「All-In Podcast」訪談中說：「一旦我們回到 2%──我認為這指日可待 ── 屆時我們就能討論：改成目標區間是否更為明智？等通膨再度錨定在目標之後，就可以來談區間。」

貝森特指出，屆時討論的架構可能是將目標轉向 1.5% 至 2.5%，或 1% 至 3%。他說：「這將會是一場非常深入的對話。」

Fed 決策官員於 2012 年正式且公開採納現行的 2% 目標，全球多家央行也採用同樣標準。貝森特表示，追求「精確到小數點的準確度簡直是荒謬的」。但他強調，在通膨仍高於目標值時更動目標，恐怕會給人一種「一旦超標就向上微調」的投機印象。

這段訪談錄製於 12 月 18 日 11 月消費者物價指數（CPI）公布後，當時數據顯示年增率為 2.7%。Fed採用的是另一項指標，即所謂的個人消費支出（PCE）物價指數。最新數據顯示，截至 9 月的 12 個月內，PCE 上升了 2.8%。

貝森特表示，「在達到目標並維持公信力之前，要重新錨定是非常困難的」。他也坦承家庭面臨負擔能力不足的問題。這種焦慮已反映在 11 月舉行的選舉中，共和黨遭遇挫敗。

他說：「我們理解美國人民深受其苦。」他將物價水準「變得非常高」的飆漲現象歸咎於拜登政府。貝森特主張，目前通膨已「開始下滑」，部分原因在於租金下跌，而先前租金上漲則是受到非法移民湧入所推升。

貝森特也表示，穩定預算赤字可作為調降利率水準的理由。他以歐元時代前的德國為例，當時德國聯邦銀行同意「做好平穩著陸準備」（foam the runway），以政府追求不揮霍的「合理財政收支平衡」為條件來調降利率。

「這正是我們也可以在這裡推動的方向，」貝森特指出，當年德國央行和政府「彼此攜手合作」，並提到在二戰前，財政部在Fed「擁有一個席位」。

他：「如果我們能穩定預算赤字，甚至進一步降低，那將有助於通膨率下跌（disinflation）」

貝森特再次批評Fed在新冠疫情爆發後，資產負債表擴張規模過大且持續時間過長。

他說：「毫無疑問，大規模資產購買應包含在所謂的央行工具中。」他也支持 Fed 在必要時動用緊急權力來援助策略性產業，並稱疫情期間如果讓航空業崩潰，「對任何人都沒有好處」。至於更廣泛的所謂量化措施，他說：「我覺得持續的時間實在是太長、太長了。」

貝森特 通膨 Fed

延伸閱讀

日本財務大臣說可「放手行動」發出最強匯市干預警告 日圓一度升破156

「川普帳戶」磁吸富豪捐款 戴爾夫婦、貝萊德、橋水達里歐共襄盛舉

輝達該賣陸先進晶片？美貿易代表這樣回 財長自爆利益迴避賣黃豆農場

川普政府兩大戰略文件遲未發布 美媒：財長希望調整涉及中國措辭

相關新聞

這個南美洲國家說 特斯拉、亞馬遜等科技大咖要來投資

玻利維亞新任總統巴斯（Rodrigo Paz）周二（23日）在記者會上表示，美國科技巨人特斯拉、亞馬遜、甲骨文等企業組成...

美財長貝森特倡議調整Fed通膨目標 研議改採目標區間

美國財政部長貝森特主張，美國通膨率穩定降至聯準會（Fed）目標2%之後，可以考慮重新檢視錨定通膨目標的做法。

黃金首衝破4,500美元！貴金屬全線噴出 白金鈀金都大漲、銀價又新高

黃金、白銀價格今天（24日）繼續創新高，金價首度突破每英兩4,500美元，白銀攻上71美元後續漲，主因是委內瑞拉緊張局勢...

聯準會主席人選新信號！川普：市場好時Fed就該降息

美國總統川普周二（23日）表示，他希望他所任命的聯準會（Fed）主席能在經濟表現好的時候，調降利率。這是川普在即將宣布鮑...

美元觸及三個月低點 經濟強韌難擋跌勢 日圓受干預警訊激勵走強

美元指數周二走軟，觸及10月初以來最低水準。美國第3季經濟成長強勁，但未能聯準會（Fed）明年繼續降息的預期心理。同時，...

美國第3季 GDP 增4.3% 優於預期

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。