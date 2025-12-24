美財長貝森特倡議調整Fed通膨目標 研議改採目標區間

美國財政部長貝森特主張，美國通膨率穩定降至聯準會（Fed）目標2%之後，可以考慮重新檢視錨定通膨目標的做法。

貝森特在 12 月 22 日播出的「All-In Podcast」訪談中說：「一旦我們回到 2%──我認為這指日可待 ── 屆時我們就能討論：改成目標區間是否更為明智？等通膨再度錨定在目標之後，就可以來談區間。」

貝森特指出，屆時討論的架構可能是將目標轉向 1.5% 至 2.5%，或 1% 至 3%。他說：「這將會是一場非常深入的對話。」

Fed 決策官員於 2012 年正式且公開採納現行的 2% 目標，全球多家央行也採用同樣標準。貝森特表示，追求「精確到小數點的準確度簡直是荒謬的」。但他強調，在通膨仍高於目標值時更動目標，恐怕會給人一種「一旦超標就向上微調」的投機印象。

這段訪談錄製於 12 月 18 日 11 月消費者物價指數（CPI）公布後，當時數據顯示年增率為 2.7%。Fed採用的是另一項指標，即所謂的個人消費支出（PCE）物價指數。最新數據顯示，截至 9 月的 12 個月內，PCE 上升了 2.8%。

貝森特表示，「在達到目標並維持公信力之前，要重新錨定是非常困難的」。他也坦承家庭面臨負擔能力不足的問題。這種焦慮已反映在 11 月舉行的選舉中，共和黨遭遇挫敗。

他說：「我們理解美國人民深受其苦。」他將物價水準「變得非常高」的飆漲現象歸咎於拜登政府。貝森特主張，目前通膨已「開始下滑」，部分原因在於租金下跌，而先前租金上漲則是受到非法移民湧入所推升。

貝森特也表示，穩定預算赤字可作為調降利率水準的理由。他以歐元時代前的德國為例，當時德國聯邦銀行同意「做好平穩著陸準備」（foam the runway），以政府追求不揮霍的「合理財政收支平衡」為條件來調降利率。

「這正是我們也可以在這裡推動的方向，」貝森特指出，當年德國央行和政府「彼此攜手合作」，並提到在二戰前，財政部在Fed「擁有一個席位」。

他：「如果我們能穩定預算赤字，甚至進一步降低，那將有助於通膨率下跌（disinflation）」

貝森特再次批評Fed在新冠疫情爆發後，資產負債表擴張規模過大且持續時間過長。

他說：「毫無疑問，大規模資產購買應包含在所謂的央行工具中。」他也支持 Fed 在必要時動用緊急權力來援助策略性產業，並稱疫情期間如果讓航空業崩潰，「對任何人都沒有好處」。至於更廣泛的所謂量化措施，他說：「我覺得持續的時間實在是太長、太長了。」