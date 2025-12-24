黃金首衝破4,500美元！貴金屬全線噴出 白金鈀金都大漲、銀價又新高

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
黃金、白銀價格今天（24日）繼續創新高，金價首度突破每英兩4,500美元，白銀攻上71美元後續漲，主因是委內瑞拉緊張局勢升高，以及市場預期美國明年將進一步降息；國際油價小幅上漲，周三已是連續第五天走揚，在交投清淡之際，投資人權衡美國打壓委內瑞拉原油出口和需求疲軟的影響。

貴金屬漲勢不停歇

現貨金價今天盤中上漲0.54%，報每英兩4,508.71美元，首度突破4,500美元關卡，並延續先前連續三天的漲勢。美國封鎖委內瑞拉油輪所引發的摩擦，增強黃金的避險吸引力，使其有望創下自1979年以來最佳的年度表現。

白銀一度上漲0.6%，創下每英兩71.856美元的歷史新高。

現貨白金大漲2.5%，報每英兩2,347.04美元。依彭博彙編、回溯至1987年的數據顯示，白金價格也首次突破每英兩2,300美元。鈀金同樣大漲2.08%至每英兩1,896.03美元。

交易者同時押注，美國聯準會在連續三次降息後，明年仍將再度調降借貸成本，這將成為不具孳息的貴金屬的一大利多。

油價五連漲後續揚

美國布蘭特原油2月期貨23日結算價小幅上漲0.5%，報每桶62.38美元；西德州中級原油（WTI） 2月期貨小漲0.6%，結算價報每桶58.38美元。

美國持續對委內瑞拉馬杜洛政府施壓。稍早消息傳出，美國在委內瑞拉附近追緝第三艘委內瑞拉油輪。美國總統川普表示，美國將保留從被扣油輪上獲得的原油。委內瑞拉的出口量在全球供應中的占比不到1%，但相關收入為馬杜洛政府提供了重要的財政支撐。馬杜洛政府則稱美國的行為是海盜行為。

由於原油供應成長快於需求，WTI今年累計下跌約19%，邁向2020年以來最大年度跌幅。包括美國威脅對拉丁美洲涉毒活動實施地面打擊，以及烏克蘭戰爭持續在內的地緣政治緊張局勢，在某種程度上遏制油價自6月中旬以來的下跌。

SCB Group經紀商、前Braemar衍生品經紀業務負責人Rebecca Reed-Sperrin表示，「價格走勢似乎愈來愈傾向於短暫衝高，而不是持續上漲」，「即使委內瑞拉出口在短期內大幅下降，進入明年上半年，市場供應仍將充足」。

美國 黃金 金價 委內瑞拉

