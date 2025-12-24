快訊

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會主席人選新信號！川普：市場好時Fed就該降息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普今年7月到聯準會視察整修工程，聯準會主席鮑爾陪同。路透
美國總統川普今年7月到聯準會視察整修工程，聯準會主席鮑爾陪同。路透

美國總統川普周二（23日）表示，他希望他所任命的聯準會（Fed）主席能在經濟表現好的時候，調降利率。這是川普在即將宣布鮑爾繼任人之際，渴望尋求提名一位致力於降息的人選的最新信號。

⭐2025總回顧

他在社群平台發文寫道：「我希望新任聯準會主席在市場表現良好時降息，而不是無緣無故摧毀市場。任何不同意我觀點的人，都永遠當不了聯準會主席！」

川普曾多次表示，他希望打破近期的趨勢，也就是，良好的經濟數據反而有時會出現市場拋售，原因是投資人擔心通貨膨脹以及聯準會相應升息。

川普說：「過去，一有好消息，市場就上漲。如今，有好消息時，市場反而下跌，因為是大家都認為利率會立即上調，以因應『潛在的』通膨。」

不過，周二的市場並未如川普出現所述的「趨勢」。美國商務部公布美國第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，數字遠高於預估的3.3%，也高於前一季的3.8％。標普500指數因為這個好消息，連續第四個交易日收紅，並創下歷史新高。

川普指望聯準會的新領導階層能夠協助降低借貸成本，他在解決選民對負擔能力的擔憂方面，感受到的政治壓力與日俱增。川普多次提到，低利率有助提振房地產市場，並表示他希望最終選定的Fed主席，能夠就利率決策徵詢他的意見。

上周川普說，他已將聯準會新任主席候選人名單縮小到「三到四人」，並預期很快會做出決定，在「未來幾周內」宣布。

川普表示，國家經濟委員會主任哈塞特和前聯準會理事華許是熱門人選。他也面試並稱讚了現任聯準會理事沃勒。川普說：「我認為他們每一個人都是不錯的人選」。

聯準會在本月初將基準利率調降1碼至3.5%至3.75%之間，這是連續第三次降息。然而，有三位決策官員持反對意見，且聯邦公開市場委員會（FOMC）對是否進一步降息仍未達成共識。川普先前曾呼籲，聯準會應該將基準利率降至1%左右，甚至更低。

川普 聯準會 美國

延伸閱讀

華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

川普打造全球最大戰艦 「用來對付所有人 不只中國」

相關新聞

這個南美洲國家說 特斯拉、亞馬遜等科技大咖要來投資

玻利維亞新任總統巴斯（Rodrigo Paz）周二（23日）在記者會上表示，美國科技巨人特斯拉、亞馬遜、甲骨文等企業組成...

美財長貝森特倡議調整Fed通膨目標 研議改採目標區間

美國財政部長貝森特主張，美國通膨率穩定降至聯準會（Fed）目標2%之後，可以考慮重新檢視錨定通膨目標的做法。

黃金首衝破4,500美元！貴金屬全線噴出 白金鈀金都大漲、銀價又新高

黃金、白銀價格今天（24日）繼續創新高，金價首度突破每英兩4,500美元，白銀攻上71美元後續漲，主因是委內瑞拉緊張局勢...

聯準會主席人選新信號！川普：市場好時Fed就該降息

美國總統川普周二（23日）表示，他希望他所任命的聯準會（Fed）主席能在經濟表現好的時候，調降利率。這是川普在即將宣布鮑...

美元觸及三個月低點 經濟強韌難擋跌勢 日圓受干預警訊激勵走強

美元指數周二走軟，觸及10月初以來最低水準。美國第3季經濟成長強勁，但未能聯準會（Fed）明年繼續降息的預期心理。同時，...

美國第3季 GDP 增4.3% 優於預期

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。