美元觸及三個月低點 經濟強韌難擋跌勢 日圓受干預警訊激勵走強

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周二走軟，觸及10月初以來最低水準。美國第3季經濟成長強勁，但未能聯準會（Fed）明年繼續降息的預期心理。同時，日本當局釋出強烈干預訊號，激勵日圓兌美元連二日走強。

美元指數（DXY）下跌 0.4% 至 97.942，連續二日走低。美元今年跌幅料達 9.6%，將創 2017 年以來最大單年跌幅。日圓兌美元升值 0.5% 至 156.23 日圓。

日本財務大臣片山皋月表示，對於與基本面不符的匯率過度波動，擁有採取大膽行動的裁量權。法國興業銀行 G-10 外匯策略主管 Kit Juckes 指出，年末市場流動性匱乏提供干預機會，此次成功機率比通常情況更高。

Silver Gold Bull 外匯風險管理主管 Erik Bregar 說：「由於有越來越多跡象迫使 Fed 承認勞動市場狀況不佳，美元明年第1季可能持續走低。」他認為，市場正迎接一位願意促成降息的鴿派 Fed 主席。

