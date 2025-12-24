台積電ADR隨費半上漲1.3% 較台北交易溢價25.6%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（23日）上漲1.3%，收在296.95美元，較台北交易溢價25.6%。

美國股市周二全面收紅，標普500指數創下收盤新高，連續四個交易日走揚。儘管強勁的經濟成長數據推升公債殖利率，並削弱市場對聯準會（Fed） 1月降息的期待，但科技股上漲力道強勁，凌駕投資人對利率走向的疑慮。隨著耶誕假期臨近，市場成交量轉趨清淡，但近來漲勢已為「耶誕行情」點燃熱情。

道瓊工業指數上漲 79.73 點，漲幅 0.2%，報 48,442.41 點。標普500指數上漲 31.30 點，漲幅 0.5%，報 6,909.79 點。那斯達克綜合指數上漲 133.02 點，漲幅 0.6%，報 23,561.84 點。

人工智慧相關股票延續漲勢，扭轉上周因高價位疑慮引發的拋售 。費城半導體指數上漲0.6%，輝達（NVIDIA）大漲 3% ，為標普帶來最大提振，博通（Broadcom）上漲 2.3% 。

台灣加權股價指數周二上漲160.83點，收在28,310.47點。台積電（2330）漲1.7%收在1,490.00元。

個股,ADR代碼,ADR收盤（換算後）,漲跌幅（%）,台北上市股票收盤價,溢價率（%）

台積電 ,TSM ,"1,871.14 ",+1.25 ,"1,490.00 ",25.58

日月光 ,ASX ,244.64 ,+1.17 ,234.50 ,4.33

聯電 ,UMC ,50.22 ,-1.97 ,50.00 ,0.44

中華電 ,CHT ,129.99 ,+0.61 ,130.50 ,-0.39

