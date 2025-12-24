AI概念股繼續助攻 標普連四漲創新高…迎接耶誕行情

美國股市周二全面收紅，標普500指數創下收盤新高，連續四個交易日走揚。儘管強勁的經濟成長數據推升公債殖利率，並削弱市場對聯準會（Fed） 1月降息的期待，但科技股上漲力道強勁，凌駕投資人對利率走向的疑慮。隨著耶誕假期臨近，市場成交量轉趨清淡，但近來漲勢已為「耶誕行情」點燃熱情。

道瓊工業指數上漲 79.73 點，漲幅 0.2%，報 48,442.41 點。標普500指數上漲 31.30 點，漲幅 0.5%，報 6,909.79 點。那斯達克綜合指數上漲 133.02 點，漲幅 0.6%，報 23,561.84 點。

人工智慧相關股票延續漲勢，扭轉上周因高價位疑慮引發的拋售 。費城半導體指數上漲0.6%，輝達（NVIDIA）大漲 3% ，為標普帶來最大提振，博通（Broadcom）上漲 2.3% ；台積電ADR漲1.3%。

亞馬遜和 Alphabet 漲幅也都超過 1% 。

美國商務部公布第3季國內生產毛額（GDP）對上季年率成長4.3% ，是 2023 年第3季以來最快增速 ，遠高於市場原估的 3.3% 。數據顯示強勁消費支出是最大動能 ，暫時化解了市場對就業市場拖累消費的疑慮 。

受此影響，Fed 1 月降息的可能性下降 ，短期公債殖利率走高 。金價周二一度升破每英兩 4,500 美元，再創歷史新高 。

根據《股票交易員年鑑》，「耶誕行情」自周三開始，持續至 1 月 5 日 。美國股市周三將提前於美東時間 13:00 收盤，周四因耶誕節休市 。

摩根史丹利財富管理研究負責人 Daniel Skelly 說：「推動經濟發展的趨勢——人工智慧投資和高階消費支出——將在 2026 年持續，市場也能繼續隨獲利成長而走高。」

諾和諾德（Novo Nordisk）ADR大漲 7.3%，主因口服版 Wegovy 減肥藥獲美國監管機關核准上市 。

莫德納（Moderna）大跌 7.5%，為標普 500 指數中表現最差的成分股 。