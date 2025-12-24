快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

AI概念股繼續助攻 標普連四漲創新高…迎接耶誕行情

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
近來漲勢已為「耶誕行情」點燃熱情。路透
近來漲勢已為「耶誕行情」點燃熱情。路透

美國股市周二全面收紅，標普500指數創下收盤新高，連續四個交易日走揚。儘管強勁的經濟成長數據推升公債殖利率，並削弱市場對聯準會（Fed） 1月降息的期待，但科技股上漲力道強勁，凌駕投資人對利率走向的疑慮。隨著耶誕假期臨近，市場成交量轉趨清淡，但近來漲勢已為「耶誕行情」點燃熱情。

⭐2025總回顧

道瓊工業指數上漲 79.73 點，漲幅 0.2%，報 48,442.41 點。標普500指數上漲 31.30 點，漲幅 0.5%，報 6,909.79 點。那斯達克綜合指數上漲 133.02 點，漲幅 0.6%，報 23,561.84 點。

人工智慧相關股票延續漲勢，扭轉上周因高價位疑慮引發的拋售 。費城半導體指數上漲0.6%，輝達（NVIDIA）大漲 3% ，為標普帶來最大提振，博通（Broadcom）上漲 2.3% ；台積電ADR漲1.3%。

亞馬遜和 Alphabet 漲幅也都超過 1% 。

美國商務部公布第3季國內生產毛額（GDP）對上季年率成長4.3% ，是 2023 年第3季以來最快增速 ，遠高於市場原估的 3.3% 。數據顯示強勁消費支出是最大動能 ，暫時化解了市場對就業市場拖累消費的疑慮 。

受此影響，Fed 1 月降息的可能性下降 ，短期公債殖利率走高 。金價周二一度升破每英兩 4,500 美元，再創歷史新高 。

根據《股票交易員年鑑》，「耶誕行情」自周三開始，持續至 1 月 5 日 。美國股市周三將提前於美東時間 13:00 收盤，周四因耶誕節休市 。

摩根史丹利財富管理研究負責人 Daniel Skelly 說：「推動經濟發展的趨勢——人工智慧投資和高階消費支出——將在 2026 年持續，市場也能繼續隨獲利成長而走高。」

諾和諾德（Novo Nordisk）ADR大漲 7.3%，主因口服版 Wegovy 減肥藥獲美國監管機關核准上市 。

莫德納（Moderna）大跌 7.5%，為標普 500 指數中表現最差的成分股 。

指數 美國 標普

延伸閱讀

美經濟數據強勁 標普500指數收盤創新高

00933B規模再長胖

009815「核心+衛星選股法」納入台積電ADR吃滿AI紅利！1月5日銅板價募集

降息真的一定是利多？詹璇依拆解三種情境：是機會也可能為風險

相關新聞

向市占近9成的大疆說不？美禁陸無人機 商用駕駛員大反彈

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）廿二日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，以及中國大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能所有...

金、銀價格飆 再創新高…黃金明年可望挑戰5,000美元

黃金與白銀價格沒有最高，只有更高。在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，金銀兩大貴金屬23日續創歷史...

美國第3季 GDP 增4.3% 優於預期

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌...

諾和諾德減肥藥報捷 口服版「瘦瘦針」獲FDA核准…下月在美開賣

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

紐時記者告AI大咖侵權

揭露矽谷新創騙局的紐約時報記者等人，22日控告六家人工智慧（AI）公司未經許可，擅自使用版權書籍訓練AI系統。

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

銅價破天荒漲破每公噸1.2萬美元大關，再創新高，反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應，正使這種重要工業金屬全年價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。