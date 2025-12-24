美12月消費者信心寫數月新低 民眾關心就業市場走疲

快訊

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

最新統計資料顯示，美國12月消費者信心寫下數月來新低，顯示即使聯邦政府關門結束後市場情緒回穩，民眾仍持續關心就業市場持續放緩帶來的影響。

⭐2025總回顧

法新社報導，美國經濟評議會（Conference Board）公布，12月消費者信心指數為89.1，低於11月上修後的92.9，更寫下今年4月來最低水準。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）說，儘管11月數據上修，「消費者信心於12月再度下滑，且遠低於今年1月觸及的高點」。

報告指出，僅26.7%受訪民眾認為工作機會「充足」，較去年同期的37.1%驟降，且愈來愈多人認為就業機會沒這麼多或者不好找。

根據調查，消費者仍十分關切物價上漲和關稅等負擔能力問題。

皮特森表示，「受訪者情緒仍偏悲觀，但比11月稍微緩和」，原因包括民眾對政治的負面看法略減，以及美國聯邦準備理事會（Fed）降息為市場提供支撐。

消費者 美國

相關新聞

向市占近9成的大疆說不？美禁陸無人機 商用駕駛員大反彈

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）廿二日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，以及中國大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能所有...

美國第3季 GDP 增4.3% 優於預期

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌...

諾和諾德減肥藥報捷 口服版「瘦瘦針」獲 FDA 核准 下月在美開賣

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

紐時記者告 AI大咖侵權

揭露矽谷新創騙局的紐約時報記者等人，22日控告六家人工智慧（AI）公司未經許可，擅自使用版權書籍訓練AI系統。

金、銀價格飆再創新高 黃金明年可望挑戰5,000美元

黃金與白銀價格沒有最高，只有更高。在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，金銀兩大貴金屬23日續創歷史...

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

銅價破天荒漲破每公噸1.2萬美元大關，再創新高，反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應，正使這種重要工業金屬全年價格...

