美12月消費者信心寫數月新低 民眾關心就業市場走疲
最新統計資料顯示，美國12月消費者信心寫下數月來新低，顯示即使聯邦政府關門結束後市場情緒回穩，民眾仍持續關心就業市場持續放緩帶來的影響。
法新社報導，美國經濟評議會（Conference Board）公布，12月消費者信心指數為89.1，低於11月上修後的92.9，更寫下今年4月來最低水準。
經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）說，儘管11月數據上修，「消費者信心於12月再度下滑，且遠低於今年1月觸及的高點」。
報告指出，僅26.7%受訪民眾認為工作機會「充足」，較去年同期的37.1%驟降，且愈來愈多人認為就業機會沒這麼多或者不好找。
根據調查，消費者仍十分關切物價上漲和關稅等負擔能力問題。
皮特森表示，「受訪者情緒仍偏悲觀，但比11月稍微緩和」，原因包括民眾對政治的負面看法略減，以及美國聯邦準備理事會（Fed）降息為市場提供支撐。
