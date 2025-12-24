快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

美國第3季經濟成長率4.3% 高於市場預期

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

根據美國商務部今天公布的數據，美國第3季GDP成長折合年率為4.3%，遠高於市場預期。這份數據衝擊投資人對聯邦準備理事會（Fed）進一步降息的期望，連帶影響股市表現。

⭐2025總回顧

法新社報導，在其他數據顯示美國勞動市場趨於疲弱後，最新報告讓人們對全球最大經濟體感到安心。

與此同時，各界對於總統川普（Donald Trump）關稅措施的憂慮已然緩解，同時大型科技公司也在進行大規模投資案，以打造全新人工智慧（AI）基礎設施。

最新國內生產毛額（GDP）報告因政府之前停擺而延後近2個月才公布。根據商務部經濟分析局（Bureauof Economic Analysis），這份數據反映消費支出、出口及政府支出增加。

這份初估數據預計明年初修正，目前預估的4.3%成長率為兩年來最高，而分析師原本預期的成長率為3.2%。

儘管通膨率持續高於2%，但其他近期數據突顯就業市場疲軟，促使聯準會連續3次會議下調利率，將就業狀況視為首要考量。

但GDP數據公布後，美股指數期貨走跌，反映市場預期聯準會下月再次降息的機率下降。投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）指出：「我認為，GDP數據如此強勁，會讓聯準會有更多理由在1月會議上暫緩行動。」

聯準會 美國 成長率

延伸閱讀

丹麥斥美國野心「極為憤怒，完全無法接受」 歐盟力挺

任命首位專責特使 川普：美國必須拿下格陵蘭

不敢打破美中關稅休戰 美對陸課晶片關稅 拖到後年實施

美貿易代表署：2027年中將對來自中國大陸晶片徵新關稅

相關新聞

向市占近9成的大疆說不？美禁陸無人機 商用駕駛員大反彈

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）廿二日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，以及中國大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能所有...

美國第3季 GDP 增4.3% 優於預期

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌...

諾和諾德減肥藥報捷 口服版「瘦瘦針」獲 FDA 核准 下月在美開賣

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

紐時記者告 AI大咖侵權

揭露矽谷新創騙局的紐約時報記者等人，22日控告六家人工智慧（AI）公司未經許可，擅自使用版權書籍訓練AI系統。

金、銀價格飆再創新高 黃金明年可望挑戰5,000美元

黃金與白銀價格沒有最高，只有更高。在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，金銀兩大貴金屬23日續創歷史...

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

銅價破天荒漲破每公噸1.2萬美元大關，再創新高，反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應，正使這種重要工業金屬全年價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。