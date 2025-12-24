美國第3季 GDP 增4.3% 優於預期

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌，但通膨率也明顯上升，且諸多信號顯示第4季成長力道將減弱。

美國商務部23日表示，第3季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初估值為4.3%，遠高於預估的3.3%，也高於前一季的3.8％。

第3季個人消費支出年增3.5%，高於預估的2.7%及第2季時的2.5%增幅，主因消費者搶在9月30日電動車補助結束之前搶購，但10月及11月汽車銷量已經減少。

出口增加1.5%，進口則減少1.6%，使淨出口對GDP成長率的貢獻度提高；政府支出0.8%，低於第2季時的1.8%增幅。通膨指標個人消費支出（PCE）核心平減指數第3季上升2.9%，符合預估，但高於第2季時的2.6%，顯示通膨壓力依然黏著。

儘管第4季已接近尾聲，但第3季的GDP數據直到現在才公布，主要是與其他聯邦統計機關一樣，受10月的政府停擺影響。經濟學者指出，第3季GDP成長率雖強，但由於生活成本持續升高，加上政府關門，因此現在成長動能已經減弱；而且消費支出主要靠高所得家庭的財富增加而持續強勁，但中低所得消費者卻處境困難，形成兩極化的「K型經濟」。

通膨 美國

