紐時記者告 AI大咖侵權

揭露矽谷新創騙局的紐約時報記者等人，22日控告六家人工智慧（AI）公司未經許可，擅自使用版權書籍訓練AI系統。

普立茲獎得獎記者凱瑞魯，撰寫「壞血」一書，揭露「女版賈伯斯」霍姆斯的血液檢查公司詐騙。凱瑞魯與其他五名作家，控告馬斯克的xAI、Anthropic、Google、OpenAI、Meta、Perplexity，盜版他們的書籍，用於訓練大型語言模型（LLM），來驅動聊天機器人。這是xAI首次吃上侵權官司，也是作家首度對Perplexity提告。

訴狀指控AI公司先從非法書庫下載盜版作品，為首次侵權，接著又製作副本以訓練模型、或優化自身產品。提告作家認為集體訴訟有利被告，能與多名原告商討一次性的和解金，所以未尋求發起更大型的集體訴訟。訴狀寫道：「LLM公司不該輕易以『超低特價』，打發成千上萬宗的高價索賠案。」

Anthropic今年8月率先在AI訓練侵權官司達成和解，同意支付15億美元給提出集體訴訟的作家。凱瑞魯等人的訴狀寫道，Anthropic和解案中，每本書只能拿到約3,000美元，只有最高賠償額的2%。陪審團若認定蓄意侵權，每本著作最多可獲15萬美元的賠償。

儘管AI出現侵權爭議，用途仍持續擴大。美國國防部與xAI簽署合約，xAI的聊天機器人Grok將納入國防部的新AI系統「GenAI.mil」，最快2026年初起，國防部的300萬名軍事與民間人員，將能用先進AI工具執行日常任務，包括處理政府敏感資訊。

Alphabet旗下的Gemini已獲軍方使用，xAI合約意味軍方採用的AI模型再添一個。GenAI.mil增納Grok，顯示五角大廈遵循多個供應商策略，不仰賴單一公司，同時使用Alphabet與xAI。

這給予軍方更多彈性，也能測試不同工具的表現。Grok受到軍方矚目，是因這款工具能即時取得X平台資訊，可即時發現全球事件，讓軍方快速監測全球事態。