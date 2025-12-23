快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／耶誕大禮 美擬2027年6月起對陸輸美晶片加徵關稅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國上季經濟成長較預期強勁，投資人預期Fed明年初降息機率可能下降，美股23日早盤三大指數漲跌互見。路透
美國上季經濟成長較預期強勁，投資人預期Fed明年初降息機率可能下降，美股23日早盤三大指數漲跌互見。路透

美國川普政府23日表示，將從2027年6月起對從中國進口的半導體產品加徵關稅，將至少提前一個月公布稅率。晶片股23日早盤應聲翻黑。

⭐2025總回顧

美國貿易代表辦公室（USTR）在聯邦公報中表示，「中國把半導體產業作為爭奪主導地位的目標，這樣做不合理，也給美國企業增加負擔、設限，因此可據此採取行動」。一開始關稅稅率為零，將在18個月後、也就是2027年6月23日提高，稅率水準尚待公布。 

紐約三大指數早盤則在平盤上下狹幅波動，因延後公布的經濟數據明顯優於預期，顯示美國經濟成長較預期強勁，投資人預期聯準會（Fed）明年初降息的機率可能下降。

道瓊工業指數早盤在平盤震盪，標普500指數和那斯達克指數上漲0.2%。費城半導體指數漲0.15%。

美國商務部23日公布初步數據，第3季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初估值為4.3%，遠高於經濟學家預期的3.2%，顯示美國經濟強韌。另外，通膨指標個人消費支出（PCE）核心平減指數第3季上升2.9%，高於第2季的2.6%，顯示通膨壓力依然黏著。

這份報告可能讓投資人認為，Fed明年初降息的可能性降低。芝商所FedWatch工具顯示，交易員預期央行明年1月和3月會議按兵不動的機率提高。

個股方面，諾和諾德（Novo Nordisk）旗下熱門減重藥Wegovy的口服藥版本，已獲FDA核准，元月初將在美國開賣，消息激勵23日早盤飆漲逾8%。

黃金期貨23日盤中觸及每英兩4,530.80美元新高；白銀期貨也創盤中歷史高點，每英兩達70.635美元。

美股24日在美東時間下午1點提前收盤，25日因耶誕節休市。

美國 指數

延伸閱讀

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

AI讓經濟成長7.25% 2026仍受關稅影響

中國也缺汽車晶片 北京：安世半導體內部已協商

Nvidia通知中國客戶：H200晶片擬農曆年前開始出貨

相關新聞

向市占近9成的大疆說不？美禁陸無人機 商用駕駛員大反彈

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）廿二日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，以及中國大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能所有...

金、銀價格飆 再創新高…黃金明年可望挑戰5,000美元

黃金與白銀價格沒有最高，只有更高。在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，金銀兩大貴金屬23日續創歷史...

美國第3季 GDP 增4.3% 優於預期

美國今年第3季實質國內生產毛額（GDP）成長4.3%，為兩年來最強表現，主要是靠個人消費及淨出口額支持，顯示美國經濟強韌...

諾和諾德減肥藥報捷 口服版「瘦瘦針」獲 FDA 核准 下月在美開賣

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

紐時記者告 AI大咖侵權

揭露矽谷新創騙局的紐約時報記者等人，22日控告六家人工智慧（AI）公司未經許可，擅自使用版權書籍訓練AI系統。

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

銅價破天荒漲破每公噸1.2萬美元大關，再創新高，反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應，正使這種重要工業金屬全年價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。