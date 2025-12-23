快訊

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

阿信終場致謝提「期待的陣容」 朱孝天稱「場面話」：聽聽就算了吧

美國Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國商務部23日表示，今年第3季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，增速高於前一季的3.8％，更遠超路透預估的3.3%。DXY美元指數跌幅一度收斂，美股期指仍在平盤之下波動。

⭐2025總回顧

路透報導，上季GDP之所以如此強勁，主要是靠消費者花錢不手軟帶動，但在生活成本不斷上升、且政府關門的影響逐漸發酵之後，消費動能似乎已開始減弱。 

上季消費支出增加3.5%，比第2季的2.5%來得大，主要是消費者在9月30的電動車稅務抵減優惠到期前，搶購電動車。10月和11月的汽車銷售下滑，其他領域的消費則好壞參半。

國會預算辦公室（CBO）曾估算，美國政府關門可能讓第4季GDP成長率少了1至2個百分點。

儘管第4季已接近尾聲，但第3季的GDP數據直到現在才公布，主要是與其他聯邦統計機關一樣，受10月的政府停擺影響。商務部也一直在加緊補發數據，但最近公布的數據，都讓外界質疑這些數字是否失真，無法反映美國真正的經濟狀況。

美國 GDP

延伸閱讀

今年GDP上修至7.25% 台綜院示警明年三大下行風險

立院三讀通過！電動車貨物稅條例、使用牌照稅法免徵優惠再延長5年

009816 預計明年1月14日展開募集

AI導致失業潮...但企業卻賺翻？專家指「AI會將差距放大」：有錢人更有錢

相關新聞

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

在全球目光聚焦於人工智慧（AI）寵兒輝達（Nvidia）之際，不久前才推出新款AI處理器晶片的阿里巴巴，正悄悄吸引投資人...

涉嫌外流DRAM技術給大陸長鑫存儲 南韓起訴前三星員工等10人

韓國檢方今天表示，包含前三星電子員工在內，有10人因涉嫌將三星的國家核心技術洩漏給中國記憶體晶片製造商長鑫存儲而遭到起訴

投資人要注意？「這項指標」顯示美股未來三個月上漲機率超過八成

隨著新年即將到來，股市投資人都應注意一項債市指標發出的利多信號，市調業者SentimenTrader說，備受關注的債券市...

需求升溫？傳阿里巴巴考慮向AMD下大單買AI晶片

MLex 22日引述消息人士報導，阿里巴巴考慮向超微（AMD）下單訂購4-5萬個MI308人工智慧（AI）加速器。

美列管中國製無人機 商用駕駛憂影響生計

美國聯邦傳播委員會今天說，將把中國大疆、道通智能及所有外國製無人機和零組件列入國家安全風險列管名單，且新型無人機將無法在...

美企發債量逼近疫情高峰、料明年破紀錄 利差估升至0.3個百分點

美企今（2025）年來已發行約1.7兆美元投資級債券，金額逼近2020年疫情期間企業緊急籌資時創下的1.8兆美元歷史高點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。