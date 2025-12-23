別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。路透
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。路透

在全球目光聚焦於人工智慧（AI）寵兒輝達（Nvidia）之際，不久前才推出新款AI處理器晶片的阿里巴巴，正悄悄吸引投資人的注意。

輝達的技術是大多數AI資料中心的核心，股價也為龐大股東帶來豐厚收益。但其他公司正在迎頭趕上，為投資人帶來更多收益。最明顯的例子就是阿里巴巴，該公司在8月下旬推出了首款AI處理器晶片，效能足以媲美輝達強大的H20處理器。

市場早在去年年中就已預料到阿里巴巴要發布這款AI晶片，該公司股價也開始走高，等到正式推出時市場信心為之大振。從那時候起迄今，阿里巴巴在紐約的ADR已上漲89%，同一期間輝達股價的漲幅則為51%。

The Motley Fool說，由於中國當局與阿里巴巴都想擺脫對輝達技術的依賴，市場理當會出現這種樂觀情緒，但投資人仍須保持冷靜。雖然阿里巴巴正在努力抓住一個顯而易見的機遇，但其AI晶片業務仍處於起步階段，可能需數年時間才能有足夠產能，以使公司實現獲利。預計該股將出現較大波動性。

但The Motley Fool也指出，股價走勢往往反映對公司未來前景的預期，而非過去甚至是現在的業績表現。公司未來前景越光明，市場就越願意埋單，這就是在可預見將來阿里巴巴的股價表現可能繼續優於輝達的原因。

