聯準會降息前景佳投資人喜迎耶誕 亞股普遍走揚

投資人樂觀預期美國將進一步降息，再加上對人工智慧（AI）趨勢的疑慮緩解，使得股市氣氛在耶誕節前轉趨正向，亞股今天多半走揚，同時金價與銀價也締造新高紀錄。

法新社報導，美國失業率上升與通貨膨脹放緩的數據，讓聯邦準備理事會（Fed）有更多空間來調降借貸成本，為近期低迷的市場帶來亟需的動力。

與此同時，美光科技（Micron Technologies）公布亮眼財報，也帶動科技股回溫。

由於與AI有關的一切獲注巨資，科技股成為全球股市今年屢創新高的主要動力，但近幾個月來這股交易熱潮備受質疑，引發泡沫化疑慮。

MCH Market Insights分析師休森（Michael Hewson）表示，「流入AI領域的資金規模令人咋舌」，無可避免將引發質疑，包括如何產生長期投資回報等。

不過科技股昨天再度成為華爾街買盤重心，晶片大廠輝達（Nvidia）與特斯拉（Tesla）領軍走揚。

亞洲股市今天開盤後普遍上漲，不過部分市場隨後表現平淡。

雪梨、首爾、上海、新加坡、台北、威靈頓股市皆收高，東京、馬尼拉股市收平盤，港股則下跌。