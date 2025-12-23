快訊

投資人要注意？「這項指標」顯示美股未來三個月上漲機率超過八成

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
債市波動率指標MOVE指數在上周末回落至60.1以下，暗示美股未來三個月上漲的機率超過八成。美聯社
債市波動率指標MOVE指數在上周末回落至60.1以下，暗示美股未來三個月上漲的機率超過八成。美聯社

隨著新年即將到來，股市投資人都應注意一項債市指標發出的利多信號，市調業者SentimenTrader說，備受關注的債券市場波動率指標MOVE指數在上周末回落至60.1以下，暗示美股未來三個月上漲的機率超過八成。

SentimenTrader的研究團隊指出，美銀美林美債選擇權波動率（ICE BofAML MOVE）指數在上周稍晚跌破60.1，預示美股在未來一年內將會更上層樓。以往類似的低點顯示投資人不太擔心債市跌勢，而且股市將會出現強勁漲勢。

SentimenTrader的研究說，MOVE指數雖是債市指標，但其預測股市未來一年表現的準確率相當高。在MOVE指數跌破60.1後，標普500指數在三個月後上漲的機率高達81%、六個月後為85%，12個月後則回落至80%。

美股22日走高，根據FactSet的數據，標普500指數距離其歷史新高僅一步之遙，道瓊工業指數和那斯達克指數也都攀升。與此同時，美國公債殖利率走高，10年期公債殖利率上升2個基點至4.170%，債券殖利率與價格呈背離走勢。

在某些情況下，債市可為股市的未來走勢提供有用線索。股票投資人經常會參考固定收益市場的走勢，當債市出現動盪，股市往往難以倖免。反之亦然，當債市平靜無波，股市也將出現平穩走勢。

MOVE指數之於債市，就像芝加哥選擇權交易所波動性指數（VIX） 之於股市，如同VIX指數，MOVE指數衡量選擇權市場的活躍程度，以評估債券交易員對未來一個月債市可能下跌的擔憂程度。

