需求升溫？傳阿里巴巴考慮向AMD下大單買AI晶片
MLex 22日引述消息人士報導，阿里巴巴考慮向超微（AMD）下單訂購4-5萬個MI308人工智慧（AI）加速器。
此舉凸顯陸企力圖趕在2026年前取得AI硬體，對美國晶片的需求再度升溫。
美國總統川普本月稍早表示，已同意輝達（Nvidia）恢復對中國大陸出口H200繪圖處理器（GPU），而同樣原則也適用於AMD、英特爾和其他「偉大的美國企業」。
AMD執行長蘇姿丰上周在北京會見中國大陸商務部部長王文濤，討論AMD在當地的營運和合作方案，但未公布任何細節。
