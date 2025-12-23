美列管中國製無人機 商用駕駛憂影響生計

美國聯邦傳播委員會今天說，將把中國大疆、道通智能及所有外國製無人機和零組件列入國家安全風險列管名單，且新型無人機將無法在美獲准進口或銷售。許多商用駕駛擔憂影響生計。

「華爾街日報」（WSJ）報導，這項禁令引發美國近50萬名持證商用無人機駕駛一片譁然。大疆創新（DJI）在美國商用、地方政府和業餘愛好者無人機市占率大約70%至90%。

許多駕駛正在囤積大疆無人機和零組件，並致函國會議員和白宮，警告他們的生計仰賴中國製無人機，將因缺乏西方替代品面臨危機。

印第安納州工地監控公司老闆艾伯特（Eric Ebert）表示：「我完全支持美國製造，我開雪佛蘭（Chevrolet）皮卡車。但美國的無人機沒有競爭力。」

他的團隊有7名無人機駕駛，負責監控數千英畝的太陽能與風力發電設施建設。他的公司囤積36架無人機及相關設備，「因為知道2026年我們將面臨什麼情況」。

過去幾個月來要購買大疆產品變得更加困難，因為美國海關與邊境保護局（CBP）在港口扣留大批大疆貨物，懷疑涉及強迫勞動，大疆否認這類指控。

亞利桑那州提供無人機駕駛課程的業者雷弗迪奧（Greg Reverdiau）最近蒐集約8000名商用無人機駕駛對大疆禁令的調查回應，結果顯示，約43%駕駛認為禁令會對他們的公司產生極其負面或可能結束營業的影響；約85%表示他們的生意可能只能再撐兩年或更短時間。

雷弗迪奧說：「大家購買大疆無人機不是因為中國製，而是因為供貨充足、價格實惠且性能不錯。」

路透社報導，一旦列入聯邦傳播委員會（FCC）國家安全風險列管名單，意味著未來大疆、道通智能（Autel Robotics）及其他外國無人機公司將無法獲得FCC批准在美國銷售新型無人機或零組件。

此舉是華府近年來加強對中國無人機管控的重要升級。美國商務部9月曾表示計劃公布規定，限制中國無人機進口。

FCC表示，已獲批准的現有型號進口、銷售與使用均不受限制；消費者仍可使用先前合法購買的無人機。

全球最大無人機製造商大疆對FCC決定將外國製無人機納入列管名單表示失望，並重申旗下產品的安全性。

共和黨籍聯邦眾議員克勞福（Rick Crawford）則讚揚FCC的決定，稱「多年來中國製無人機在美國空域的廣泛使用一直是反情報活動的惡夢…我們不能為了那些充斥美國市場的廉價商品而犧牲國家安全」。