日本財務大臣說可「放手行動」發出最強匯市干預警告 日圓一度升破156

日本財務大臣片山皋月表示，對於日圓匯率過大的波動，日本可以「放手」採取大膽行動，這是迄今東京方面對於隨時準備介入匯市、遏止日圓急貶所發出的最強烈警告，帶動日圓兌美元匯價勁升，突破156日圓價位。

日圓兌美元今天（23日）盤中勁升0.69%，至155.96日圓兌1美元。

片山皋月23日在記者會上表示，「匯市現在是投機的，走勢明顯未反映基本面」。她指的是上周五日本銀行（央行）升息，將利率升至0.75%的30年來最高水準，但在日銀總裁植田和男舉行記者會說明決策之後，日圓不升反而大貶1.41%的情況。

片山強調，「日本政府基於與美國在9月就匯率達成的協議，將會採取適當行動應付過大的波動。」她今天的談話，與周一（22日）接受彭博新聞專訪時的立場相同。周一她的訪談刊出後，日圓已見反彈，盤中最高升值0.66%，升破157至156.71。。

片山對彭博說，針對不符基本面的投機走勢，「我們已經明確表示，將採取大膽行動，正如日美財長聯合聲明所述的那樣。」

日本前任財相加藤勝信9月與美國財政部長貝森特簽署了有關貨幣的協議，聯合聲明指出，兩國致力於由市場來決定匯率，但同時確認在特定情況下，像是匯率過度波動，仍然存在干預空間。

片山皋月表示，「這意味了，我們可以放手行動」。這暗示她已獲得華府默許，可在必要時無需進一步協商就採取行動。

日圓匯率走軟是日本政府的一大頭痛來源，因為這推升了進口物價，加劇通膨，加重日本家庭生活負擔。