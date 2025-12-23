韓國電商酷澎爆資安漏洞 美國投資人集體提告

韓國電商酷澎（Coupang）近日發生重大資安事故，導致超過3300萬名用戶個資外洩，美國投資人已向法院提起集體訴訟，指控酷澎違反證券法。

路透社報導，美國投資人上週向加州聯邦法院提告，指控酷澎和其創辦人兼執行長金範錫（BomKim）、財務長財務長高拉夫（Gaurav Anand）誤導投資人公司資安狀況，且未及時披露用戶個資外洩事件。

作為韓國最大線上零售商，酷澎上月已為用戶個資遭未經授權存取一事道歉，韓國酷澎代表理事朴大俊（Park Dae-jun，音譯）則於本月辭職。

被譽為「韓國亞馬遜」的酷澎表示將加強資安防護，以防類似事件再次發生。

酷澎尚未立即針對置評請求作出回應，代表提告方的律師也未回應置評要求。

酷澎在韓國市場具領導地位，業務更遍及全球各地，提供當日送達、影音串流與餐飲外送服務，在加州及美國其他城市都設有辦公室。此次資安漏洞也促使韓國當局展開調查。

根據訴訟文件，酷澎11月18日發現，一名離職員工仍保有公司內部系統的存取權限長達數月，導致用戶姓名、電子郵件、送貨地址及部分訂單歷史資料外洩，但付款資訊與登入憑證未受影響。

原告尋求替2025年8月6日至12月16日期間買進酷澎證券的投資人求償，並質疑酷澎過往提交美國監管機關的文件低估公司遭網攻的風險、誇大資安防護。