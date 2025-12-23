快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

南韓Innospace火箭升空後墜毀、直播1分鐘就中斷 股價重摔近30%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓Innospace的火箭周一在巴西阿爾坎塔拉發射，但升空不久後墜毀。路透
南韓Innospace的火箭周一在巴西阿爾坎塔拉發射，但升空不久後墜毀。路透

南韓航太新創公司Innospace周一在巴西阿爾坎塔拉（Alcantara）發射火箭，但火箭升空後不久即墜毀，未能進入預定軌道。事件衝擊市場信心，Innospace股價當日盤中一度重挫28.67%，逼近30%的每日跌幅限制。

⭐2025總回顧

巴西空軍表示，這枚Hanbit-Nano火箭於當地時間晚間10時13分發射，起飛後初期雖依計畫垂直爬升，隨後卻出現異常，最終墜落地面。發射直播約在一分鐘後中斷，目前事故原因仍由Innospace技術團隊分析飛行數據以進一步釐清。

本次任務原計劃將巴西與印度機構開發的5枚衛星船3項科學實驗載入軌道，這也是阿爾坎塔拉基地首次嘗試執行商業軌道發射任務。

阿爾坎塔拉基地因鄰近赤道、地廣人稀，被視為極具潛力的替代發射地點。巴西軍方曾評估，該基地長期發射容量甚至可能超越佛羅里達州卡納維爾角等數個美國發射場的總和。

但目前為止，阿爾坎塔拉尚未發揮潛力。過去40年間雖有超過500次發射紀錄，但多屬政府主導的次軌道任務；2003年更曾發生火箭爆炸事故，造成21人死亡，導致發射活動長期停擺。近年巴西雖重啟發射場升級計畫，並吸引多家國際業者進駐，然而部分合作企業已退出或停止營運，使得該基地的發展前景仍充滿不確定性。

延伸閱讀

巴西文化符號與經濟推手 咖啡健康效益受關注

AV女優芷媗化身「手護者」幫助身障者　萬人圍觀直播淚崩

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

相關新聞

日本財務大臣說可「放手行動」發出最強匯市干預警告 日圓一度升破156

日本財務大臣片山皋月表示，對於日圓匯率過大的波動，日本可以「放手」採取大膽行動，這是迄今東京方面對於隨時準備介入匯市、遏...

美列管中國製無人機 商用駕駛憂影響生計

美國聯邦傳播委員會今天說，將把中國大疆、道通智能及所有外國製無人機和零組件列入國家安全風險列管名單，且新型無人機將無法在...

美企發債量逼近疫情高峰、料明年破紀錄 利差估升至0.3個百分點

美企今（2025）年來已發行約1.7兆美元投資級債券，金額逼近2020年疫情期間企業緊急籌資時創下的1.8兆美元歷史高點...

38歲台裔陳爾東入榜美400大富豪 白手起家創立AI「資料標註」公司

38歲、父母來自台灣的陳爾東(Edwin Chen)是今年「富比世」雜誌美國前400大富豪當中最年輕的入榜者，也是今年時...

舊金山Waymo遇停電停擺 勁敵馬斯克補刀

舊金山20日大停電，Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo因號誌失靈而「嚇呆」，閃爍警示燈停在路中央，阻礙交通；特...

FCC限制進口中國大疆等外國無人機 納國安風險列管名單

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日表示，正在將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。