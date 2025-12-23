快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

玩家荷包承壓！DRAM短缺 遊戲主機恐漲價15% 銷售前景雪上加霜

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
記憶體晶片價格大漲，恐導致遊戲主機漲價，衝擊整個產業。路透
記憶體晶片價格大漲，恐導致遊戲主機漲價，衝擊整個產業。路透

遊戲主機的銷售原本就因為關稅混亂與消費支出疲軟而承受重壓，如今記憶體晶片價格大漲，恐導致主機售價上升，衝擊整個產業。

⭐2025總回顧

隨著科技業競相建設AI基礎設施，Sony的PlayStation、微軟旗下Xbox和任天堂Switch 2所使用的動態隨機存取記憶體（DRAM）供不應求。

這使得記憶體製造商傾向生產利潤更高的資料中心晶片，緊縮了消費性裝置的供應。例如美光已決定停止長期經營的Crucial品牌產品線，該品牌向來是PC組裝玩家的主要零組件來源。

記憶體晶片是遊戲系統的核心，關乎載入速度、畫面幀率與整體效能。這類特性在大型製作與經典遊戲中至關重要。

產業專家指出，隨著晶片成本上升，遊戲主機製造商與其他硬體生產商可能被迫漲價；問題是今年稍早已因關稅調高過售價，再次加價恐重挫市場需求。

高階電競PC製造商CyberPowerPC上月底已宣布漲價。戴爾與聯想據傳也計劃調高售價。

紐約大學史登商學院遊戲產業教授Joost van Dreunen指出：「記憶體約占PC零組件成本的五分之一，漲價對製造商衝擊很大。」他預估，未來一兩年，遊戲主機的標價可能再漲10%至15%，而如果2026年記憶體又漲，PC漲價幅度有可能達到30%。

Counterpoint Research的11月預估顯示，記憶體價格在2025年最後三個月可能漲30%，明年初還可能再漲20%，而今年來漲幅已達50%。

儘管Sony等主要主機製造商通常會提前多年鎖定部分庫存，並以延長裝置的生命周期來緩解衝擊，但部分產業觀察家已下修對遊戲主機市場的預測。集邦科技預期今年成長率僅5.8%，低於先前預估的9.7%，並預測2026年衰退4.4%，比原先預估萎縮3.5%更糟。

產業追蹤機構Circana指出，上月遊戲硬體支出較一年前下降27%，同期銷量是1995年以來最弱，原因新型遊戲裝置當月均價創歷史新高。

由於進口關稅推升製造成本，今年遊戲主機的平均售價已經上揚；與此同時，缺乏能帶動主機銷量的重磅遊戲，也使得舊款硬體缺乏成長催化劑。Xbox Series X等高階主機零售價約650美元、PlayStation 5 Pro定價約750美元。

零組件成本上漲也可能影響其他新裝置的上架計畫。例如Counter-Strike開發商Valve原訂明年推出的PC遊戲平台Steam Machine。

eMarketer分析師Jacob Bourne表示，若遊戲消費進一步萎縮，企業將更為謹慎，「與其冒著銷量不佳的風險，不如選擇延後推出新品」。

延伸閱讀

三星HBM銷售旺 員工有賞

記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

輝達研發AI固態硬碟 群聯助陣…台灣業者首度參與相關規格制訂

相關新聞

玩家荷包承壓！DRAM短缺 遊戲主機恐漲價15% 銷售前景雪上加霜

遊戲主機的銷售原本就因為關稅混亂與消費支出疲軟而承受重壓，如今記憶體晶片價格大漲，恐導致主機售價上升，衝擊整個產業。

AI競賽下半場在「電力」！Google怕缺電 乾脆砸1,500億收購綠電開發商

Google母公司Alphabet在22日宣布，同意以47.5億美元（約新台幣1,500億元）現金收購乾淨能源開發商In...

輝達H200晶片出售中國 美議員要求公開審查內容

美國2名資深民主黨議員今天致函商務部，要求對可能銷售中國公司的輝達（Nvidia）H200晶片，公開其許可審查細節與核批...

Waymo遇大停電卡住 Uber司機：人類重要性難取代

舊金山大停電導致無人駕駛計程車Waymo停擺引發討論。一名Uber司機投書當地媒體，表示無論淹大水、巨人隊封王遊行時他都...

馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作

「紐約時報」調查記者凱瑞魯等人今天提起訴訟，指控xAI、Anthropic、谷歌、OpenAI、Meta Platfor...

馬斯克的決策也會錯？ 他當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

特斯拉（Tesla）的電動車門設計正引發全球監管風暴。美國監管機構正調查數百起相關投訴，中國考慮限制隱藏式門把，歐洲也著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。