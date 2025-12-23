快訊

AI競賽下半場在「電力」！Google怕缺電 乾脆砸1,500億收購綠電開發商

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google母公司Alphabet宣布，同意以47.5億美元現金收購乾淨能源開發商Intersect Power。路透
Google母公司Alphabet在22日宣布，同意以47.5億美元（約新台幣1,500億元）現金收購乾淨能源開發商Intersect Power，並承接後者的現有債務，是這家科技巨擘為大幅擴張AI資料中心版圖所進行的最大宗交易之一。

這項收購案是要讓Google能為資料中心的運作取得更多電力供應，此時正值AI帶動電力需求，美國老舊電網面臨供電吃緊。彭博先前報導，Google去年已透過與Intersect 合作、在資料中心園區旁興建大型能源設施的方式，取得這家能源公司少數股權。

Google與Alphabet執行長皮伽在聲明中表示：「Intersect將協助我們擴大量能，在新電力發電建設上更具靈活性，與新的資料中心工作負荷同步推進，並重新想像能源解決方案，以推動美國的創新與領導地位。」

AI競賽已帶動資料中心與電力產業併購潮。日本軟銀集團（SoftBank）正研究其他可行收購案，標的包括資料中心營運商Switch，而私募股權投資者Sandbrook Capital周一也宣布，將收購電力業者United Utility Services，因應電力需求成長。

能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的赫茲-沙格爾表示，Alphabet收購Intersect，代表大型科技公司首次收購一家大型再生能源開發商，並「再次確認Google以乾淨能源為資料中心供電的意圖」。

Google與亞馬遜、微軟一樣，致力於在宏大氣候目標與發展AI之間取得平衡。該公司在2024年表示，過去五年因資料中心營運，其碳排放量增加48%。

Intersect聚焦為大型資料中心提供太陽能、電池儲能專案等乾淨能源解決方案，今年已與多家超大型雲端服務業者密切接觸，行銷位於德州的大型設施。Intersect執行長金柏曾形容德州擁有豐富的風能與太陽能資源，是「能源界的迪士尼樂園」。

赫茲-沙格爾表示，Intersect目前已有約7.5 GW的太陽能與儲能設施運作中，另有8 GW正在發展管線，其中多數位於資料中心重鎮德州。（1 GW相當約一座核反應爐的發電量，可供應約75 萬戶家庭用電。）根據官網資料，Intersect在美國已投入或正在興建的能源資產總額達150億美元。

赫茲-沙格爾表示，這項交易讓Google降低法規風險。若由Intersect這類第三方為Google的資料中心供電，可能被認定違反地方公用事業的特許經營權；但若Google自行為設施供電，則不會有此問題。

他說：「透過收購開發商，而不只是簽署購電協議，Google等於買下了在需要的時間與地點建設的彈性。」

乾淨能源開發商Intersect Power的大規模儲能設施。美聯社
