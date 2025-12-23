輝達H200晶片出售中國 美議員要求公開審查內容

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
H200是輝達性能第二強的人工智慧（AI）晶片。(路透)
美國2名資深民主黨議員今天致函商務部，要求對可能銷售中國公司的輝達（Nvidia）H200晶片，公開其許可審查細節與核批結果。H200是輝達性能第二強的人工智慧（AI）晶片。

路透社報導，美國總統川普本月表示，他將允許輝達出售H200晶片予中國，但美國政府將收取25%的費用。川普指出，此舉將降低對中國晶片的需求，從而幫助美國企業在與中國晶片製造商的競爭中保持領先。

美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）與眾議員米克斯（Gregory Meeks）致函要求商務部，公開所有為中國公司提交的H200晶片銷售許可申請，並在核准之日的48小時內，公布所有獲核許可。

路透社指出，2名議員還希望在核發許可前就此問題進行簡報，包括「評估獲核出口晶片的軍事潛力，以及盟友與夥伴對同意這些晶片出口的反應」。

華倫本月稍早呼籲國會，強制要求輝達執行長黃仁勳出席作證，並表示川普允許出售H200晶片給中國，「有可能加速中國在技術和軍事領域的霸權擴張，並損害美國的經濟和國家安全」。

商務部和輝達尚未對此置評。

川普的決定展現其政策與拜登政府截然不同。拜登時期曾以國家安全為由，禁止向中國出售先進的人工智慧晶片。路透社日前報導，商務部已展開的一項核查，結果可能導致H200晶片首次出口中國。

華倫和米克斯也希望看到，任何允許晶片出口並由川普政府簽署的政府間協議文本，以及商務部對中國自主研發最先進晶片的效能評估，以及中國晶片產能的評估。

路透社先前報導，輝達已通知中國客戶H200即將出貨，時間定在農曆新年前，也就是2月中旬前。

輝達計劃從現有庫存中交付首批訂單，預計出貨量為5000至1萬個晶片模組，約相當於4萬至8萬顆H200AI晶片。

