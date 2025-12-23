Waymo遇大停電卡住 Uber司機：人類重要性難取代

舊金山大停電導致無人駕駛計程車Waymo停擺引發討論。一名Uber司機投書當地媒體，表示無論淹大水、巨人隊封王遊行時他都在工作；當大停電時，「我們用眼睛、雙手與耳朵，守護彼此的安全，這不需要任何演算法」。

叫車服務平台Uber司機卡邦吉斯（EnerlitoCabangis）今天投書舊金山紀事報（San FranciscoChronicle），以人類駕駛角度出發，回應舊金山週末大停電事件。

卡邦吉斯表示，當時無人駕駛計程車Waymo當機，但整座城市沒有因此停擺，「因為人類接手了」。

Alphabet旗下的Waymo去年中正式在舊金山全面展開服務，新科技受到大眾檢視。

卡邦吉斯開Uber經驗達10年。他回憶自己曾在大氣河流（Atmospheric River）來襲、舊金山部分區域汪洋一片時開車，也曾卡在美國職棒大聯盟（MLB）巨人隊封王遊行車陣中。

舊金山20日因太平洋瓦斯電力公司（PG&E）變電站火災，導致全市約30%區域斷電，Waymo車輛受困路口，暫停舊金山服務，直到隔天下午才恢復。

卡邦吉斯說，希望更多人從這次的事件中看見「人類存在的重要性」。

他表示，當交通號誌一片漆黑，「我們放慢速度、搖下車窗，用眼神彼此確認。一個點頭、一個揮手，你先走，接著換我走。那一刻的感受既強烈又令人懷念」。

卡邦吉斯說：「我們用眼睛、雙手與耳朵，守護彼此的安全，這不需要任何演算法。」

卡邦吉斯在投書中寫道，Waymo仍缺少關鍵的感測器，即「人類的直覺」。

他喊話，「有人告訴我，我的職業正在被顛覆。但只要停電仍會發生、意外仍無法預期，這座城市需要的就不只是感測器。它需要的是一個駕駛員，一個坐在方向盤後方、能與你對視、讓城市持續運轉的鄰居」。

Waymo發言人向中央社表示，公司正從這次事件中學習並改善系統。

人工智慧（AI）領域專家巴納法（Ahmed Banafa）受訪則指出，自駕車技術目前仍無法與人類駕駛能力相當，但他預期無人駕駛車輛的採用將持續擴大，未來系統將更有韌性。