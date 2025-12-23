馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
馬斯克（Elon Musk）。路透
「紐約時報」調查記者凱瑞魯等人今天提起訴訟，指控xAI、Anthropic、谷歌、OpenAI、Meta Platforms與Perplexity等公司未經許可使用受著作權保護的書籍訓練AI系統。

路透社報導，凱瑞魯（John Carreyrou）之前因揭發「女版賈伯斯」霍姆斯（Elizabeth Holmes）所創生技新創公司Theranos的醫療騙局而聞名，並撰有「惡血」（Bad Blood）一書。

他與其他5名作家今天在加州聯邦法庭提起訴訟，指控人工智慧（AI）大廠非法複製他們的著作，並將內容輸入用於驅動聊天機器人的大型語言模型（LLM）。

這起訴訟是多起由作家及著作權人對科技公司提起的AI訓練侵權案之一，也是馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI首度被列為被告。

上述被告公司發言人截至截稿前，對於這起訴訟尚未回應置評請求。

不同於其他仍在審理的案件，這幾位作家並未選擇集體訴訟（class action）的途徑。他們表示，集體訴訟傾向對被告有利，讓公司可以與大量原告協商單一和解。

訴狀指出：「這些開發大型語言模型的業者不應如此輕易地以低廉價格，了結成千上萬件高價值的主張。」

訴狀舉例，美國AI開發商Anthropic今年8月與一群控訴該公司盜用數百萬本書籍的作家，達成首宗AI訓練著作權爭議的重大和解，和解金高達15億美元；然而，該集體訴訟案中，成員每被侵權一次僅能獲得「著作權法」（Copyright Act）法定上限15萬美元的「很小部分（僅2%）」補償。

